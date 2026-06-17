La Coupe du Monde 2026, accueillie par les trois géants d'Amérique du Nord — les États-Unis, le Mexique et le Canada — ne sert pas seulement de théâtre aux affrontements intenses entre les grandes nations, mais aussi de scène majestueuse pour découvrir de nouveaux noms, de jeunes talents et les futures superstars du football mondial. Dès le coup d'envoi de cette prestigieuse compétition, les médias sportifs internationaux et les centres d'analyse ont commencé à prédire quels jeunes joueurs pourraient briller lors de ce forum mondial. Notamment, le célèbre journaliste anglais Tom Collomosse, une voix respectée dans le monde du football, a établi un classement spécial des 32 jeunes talents les plus prometteurs et uniques, dont l'éclosion sur la grande scène est attendue lors de ce Mondial.

Abbosbek Fayzullayev — Le diamant ouzbek reconnu mondialement !

Ce qui remplit de fierté et de joie des millions de supporters ouzbeks, c'est que cette liste internationale prestigieuse inclut notre étoile montante, notre milieu offensif Abbosbek Fayzullayev qui y occupe une place méritée. Le journaliste exprime une grande confiance dans le fait que le talent et les mouvements magiques sur le terrain de notre joueur de 22 ans feront de lui une révélation de cette Coupe du Monde. La reconnaissance de Fayzullayev aux côtés des jeunes stars les plus précieuses de nations footballistiques comme le Brésil, l'Argentine et la France est une nouvelle victoire majeure pour le système de formation du football ouzbek à l'échelle internationale.

À travers le tableau analytique officiel ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste complète des 32 jeunes talents qui participent pour la première fois à la Coupe du Monde 2026 et qui, selon l'interprétation de Tom Collomosse, devraient révolutionner le football mondial :

Rang Nom du joueur Équipe nationale Âge Statut dans la compétition 1 Bazumana Touré 🇨🇮 Côte d'Ivoire 20 ans Débutant en Coupe du Monde 2 Caleb Yirenkyi 🇬🇭 Ghana 20 ans Débutant en Coupe du Monde 3 Gilberto Mora 🇲🇽 Mexique 17 ans Débutant en Coupe du Monde 4 Rayan 🇧🇷 Brésil 19 ans Débutant en Coupe du Monde 5 Yann Diomandé 🇨🇮 Côte d'Ivoire 19 ans Débutant en Coupe du Monde 6 Kerim Alajbegovic 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine 18 ans Débutant en Coupe du Monde 7 Andreas Schjelderup 🇳🇴 Norvège 22 ans Débutant en Coupe du Monde 8 Joel Ordóñez 🇪🇨 Équateur 22 ans Débutant en Coupe du Monde 10 Nico Paz 🇦🇷 Argentine 21 ans Débutant en Coupe du Monde 11 Valentín Barco 🇦🇷 Argentine 21 ans Débutant en Coupe du Monde 12 Bilal El Khannouss 🇲🇦 Maroc 21 ans Débutant en Coupe du Monde 13 Warren Zaïre-Emery 🇫🇷 France 20 ans Débutant en Coupe du Monde 14 Paul Wanner 🇦🇹 Autriche 20 ans Débutant en Coupe du Monde 15 Johan Manzambi 🇨🇭 Suisse 20 ans Débutant en Coupe du Monde 16 Alessandro Circati 🇦🇺 Australie 22 ans Débutant en Coupe du Monde 17 Endrick 🇧🇷 Brésil 19 ans Débutant en Coupe du Monde 18 Nathan Saliba 🇨🇦 Canada 22 ans Débutant en Coupe du Monde 19 Samir El Mourabet 🇲🇦 Maroc 20 ans Débutant en Coupe du Monde 20 Julio Enciso 🇵🇾 Paraguay 22 ans Débutant en Coupe du Monde 21 Can Uzun 🇹🇷 Turquie 20 ans Débutant en Coupe du Monde 22 Luka Vušković 🇭🇷 Croatie 19 ans Débutant en Coupe du Monde 23 Petar Sučić 🇭🇷 Croatie 22 ans Débutant en Coupe du Monde 24 Mbekezeli Mbokazi 🇿🇦 Afrique du Sud 20 ans Débutant en Coupe du Monde 25 Jens Castrop 🇰🇷 Corée du Sud 22 ans Débutant en Coupe du Monde 26 Esmir Bajraktarevic 🇧🇦 Bosnie-Herzégovine 21 ans Débutant en Coupe du Monde 27 Ibrahim Maza 🇩🇿 Algérie 20 ans Débutant en Coupe du Monde 28 Ibrahim Mbaye 🇸🇳 Sénégal 18 ans Débutant en Coupe du Monde 29 Abbosbek Fayzullayev 🇺🇿 Ouzbékistan 22 ans Débutant en Coupe du Monde 30 Kojo Peprah Oppong 🇬🇭 Ghana 22 ans Débutant en Coupe du Monde 31 Gustavo Puerta 🇨🇴 Colombie 22 ans Débutant en Coupe du Monde 32 Ayyoub Bouaddi 🇲🇦 Maroc 18 ans Débutant en Coupe du Monde

Premiers pas aux portes du football professionnel

L'aspect le plus significatif et remarquable de cette liste publiée est que les 32 joueurs figurant dans le tableau participent pour la première fois à la Coupe du Monde, considérée comme la plus grande fête du football de l'histoire de l'humanité. Pour la plupart d'entre eux, les terrains d'Amérique du Nord représentent une opportunité inestimable d'augmenter leur valeur marchande et d'attirer l'attention des grands clubs mondiaux. Selon l'avis unanime des experts, il est certain que parmi ces jeunes maîtres du ballon rond émergeront les futurs lauréats du « Ballon d'Or » capables d'atteindre des sommets dans le football mondial.

L'avis des commentateurs sportifs de Zamin : L'inclusion d'Abbosbek Fayzullayev dans cette liste est une décision tout à fait juste. Son agilité sur le terrain, ses passes précises inattendues et son talent offensif seront assurément un véritable casse-tête pour les défenseurs de nos adversaires du groupe « K » : la Colombie, le Portugal et la RD Congo. Nous souhaitons de tout cœur bonne chance et succès à Abbosbek et à tous nos joueurs dans les matchs à venir !

Suivez avec nous sur les pages de Zamin chaque moment palpitant de notre équipe nationale dans les stades de la Coupe du Monde 2026, le jeu magique d'Abbosbek Fayzullayev, les nouvelles sportives les plus exclusives d'Amérique du Nord, ainsi que les informations les plus rapides et fiables sur le football mondial !