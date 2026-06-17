Abbosbek Fayzullayev figure sur la liste des étoiles montantes attendues à la Coupe du Monde

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Abbosbek Fayzullayev figure sur la liste des étoiles montantes attendues à la Coupe du Monde

La Coupe du Monde 2026, accueillie par les trois géants d'Amérique du Nord — les États-Unis, le Mexique et le Canada — ne sert pas seulement de théâtre aux affrontements intenses entre les grandes nations, mais aussi de scène majestueuse pour découvrir de nouveaux noms, de jeunes talents et les futures superstars du football mondial. Dès le coup d'envoi de cette prestigieuse compétition, les médias sportifs internationaux et les centres d'analyse ont commencé à prédire quels jeunes joueurs pourraient briller lors de ce forum mondial. Notamment, le célèbre journaliste anglais Tom Collomosse, une voix respectée dans le monde du football, a établi un classement spécial des 32 jeunes talents les plus prometteurs et uniques, dont l'éclosion sur la grande scène est attendue lors de ce Mondial.

Abbosbek Fayzullayev — Le diamant ouzbek reconnu mondialement !

Ce qui remplit de fierté et de joie des millions de supporters ouzbeks, c'est que cette liste internationale prestigieuse inclut notre étoile montante, notre milieu offensif Abbosbek Fayzullayev qui y occupe une place méritée. Le journaliste exprime une grande confiance dans le fait que le talent et les mouvements magiques sur le terrain de notre joueur de 22 ans feront de lui une révélation de cette Coupe du Monde. La reconnaissance de Fayzullayev aux côtés des jeunes stars les plus précieuses de nations footballistiques comme le Brésil, l'Argentine et la France est une nouvelle victoire majeure pour le système de formation du football ouzbek à l'échelle internationale.

À travers le tableau analytique officiel ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste complète des 32 jeunes talents qui participent pour la première fois à la Coupe du Monde 2026 et qui, selon l'interprétation de Tom Collomosse, devraient révolutionner le football mondial :

Rang

Nom du joueur

Équipe nationale

Âge

Statut dans la compétition

1

Bazumana Touré

🇨🇮 Côte d'Ivoire

20 ans

Débutant en Coupe du Monde

2

Caleb Yirenkyi

🇬🇭 Ghana

20 ans

Débutant en Coupe du Monde

3

Gilberto Mora

🇲🇽 Mexique

17 ans

Débutant en Coupe du Monde

4

Rayan

🇧🇷 Brésil

19 ans

Débutant en Coupe du Monde

5

Yann Diomandé

🇨🇮 Côte d'Ivoire

19 ans

Débutant en Coupe du Monde

6

Kerim Alajbegovic

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

18 ans

Débutant en Coupe du Monde

7

Andreas Schjelderup

🇳🇴 Norvège

22 ans

Débutant en Coupe du Monde

8

Joel Ordóñez

🇪🇨 Équateur

22 ans

Débutant en Coupe du Monde

10

Nico Paz

🇦🇷 Argentine

21 ans

Débutant en Coupe du Monde

11

Valentín Barco

🇦🇷 Argentine

21 ans

Débutant en Coupe du Monde

12

Bilal El Khannouss

🇲🇦 Maroc

21 ans

Débutant en Coupe du Monde

13

Warren Zaïre-Emery

🇫🇷 France

20 ans

Débutant en Coupe du Monde

14

Paul Wanner

🇦🇹 Autriche

20 ans

Débutant en Coupe du Monde

15

Johan Manzambi

🇨🇭 Suisse

20 ans

Débutant en Coupe du Monde

16

Alessandro Circati

🇦🇺 Australie

22 ans

Débutant en Coupe du Monde

17

Endrick

🇧🇷 Brésil

19 ans

Débutant en Coupe du Monde

18

Nathan Saliba

🇨🇦 Canada

22 ans

Débutant en Coupe du Monde

19

Samir El Mourabet

🇲🇦 Maroc

20 ans

Débutant en Coupe du Monde

20

Julio Enciso

🇵🇾 Paraguay

22 ans

Débutant en Coupe du Monde

21

Can Uzun

🇹🇷 Turquie

20 ans

Débutant en Coupe du Monde

22

Luka Vušković

🇭🇷 Croatie

19 ans

Débutant en Coupe du Monde

23

Petar Sučić

🇭🇷 Croatie

22 ans

Débutant en Coupe du Monde

24

Mbekezeli Mbokazi

🇿🇦 Afrique du Sud

20 ans

Débutant en Coupe du Monde

25

Jens Castrop

🇰🇷 Corée du Sud

22 ans

Débutant en Coupe du Monde

26

Esmir Bajraktarevic

🇧🇦 Bosnie-Herzégovine

21 ans

Débutant en Coupe du Monde

27

Ibrahim Maza

🇩🇿 Algérie

20 ans

Débutant en Coupe du Monde

28

Ibrahim Mbaye

🇸🇳 Sénégal

18 ans

Débutant en Coupe du Monde

29

Abbosbek Fayzullayev

🇺🇿 Ouzbékistan

22 ans

Débutant en Coupe du Monde

30

Kojo Peprah Oppong

🇬🇭 Ghana

22 ans

Débutant en Coupe du Monde

31

Gustavo Puerta

🇨🇴 Colombie

22 ans

Débutant en Coupe du Monde

32

Ayyoub Bouaddi

🇲🇦 Maroc

18 ans

Débutant en Coupe du Monde

Premiers pas aux portes du football professionnel

L'aspect le plus significatif et remarquable de cette liste publiée est que les 32 joueurs figurant dans le tableau participent pour la première fois à la Coupe du Monde, considérée comme la plus grande fête du football de l'histoire de l'humanité. Pour la plupart d'entre eux, les terrains d'Amérique du Nord représentent une opportunité inestimable d'augmenter leur valeur marchande et d'attirer l'attention des grands clubs mondiaux. Selon l'avis unanime des experts, il est certain que parmi ces jeunes maîtres du ballon rond émergeront les futurs lauréats du « Ballon d'Or » capables d'atteindre des sommets dans le football mondial.

L'avis des commentateurs sportifs de Zamin :

L'inclusion d'Abbosbek Fayzullayev dans cette liste est une décision tout à fait juste. Son agilité sur le terrain, ses passes précises inattendues et son talent offensif seront assurément un véritable casse-tête pour les défenseurs de nos adversaires du groupe « K » : la Colombie, le Portugal et la RD Congo. Nous souhaitons de tout cœur bonne chance et succès à Abbosbek et à tous nos joueurs dans les matchs à venir !

Suivez avec nous sur les pages de Zamin chaque moment palpitant de notre équipe nationale dans les stades de la Coupe du Monde 2026, le jeu magique d'Abbosbek Fayzullayev, les nouvelles sportives les plus exclusives d'Amérique du Nord, ainsi que les informations les plus rapides et fiables sur le football mondial !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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