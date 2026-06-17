Abbosbek Fayzullayev figure sur la liste des étoiles montantes attendues à la Coupe du Monde
La Coupe du Monde 2026, accueillie par les trois géants d'Amérique du Nord — les États-Unis, le Mexique et le Canada — ne sert pas seulement de théâtre aux affrontements intenses entre les grandes nations, mais aussi de scène majestueuse pour découvrir de nouveaux noms, de jeunes talents et les futures superstars du football mondial. Dès le coup d'envoi de cette prestigieuse compétition, les médias sportifs internationaux et les centres d'analyse ont commencé à prédire quels jeunes joueurs pourraient briller lors de ce forum mondial. Notamment, le célèbre journaliste anglais Tom Collomosse, une voix respectée dans le monde du football, a établi un classement spécial des 32 jeunes talents les plus prometteurs et uniques, dont l'éclosion sur la grande scène est attendue lors de ce Mondial.
Abbosbek Fayzullayev — Le diamant ouzbek reconnu mondialement !
Ce qui remplit de fierté et de joie des millions de supporters ouzbeks, c'est que cette liste internationale prestigieuse inclut notre étoile montante, notre milieu offensif Abbosbek Fayzullayev qui y occupe une place méritée. Le journaliste exprime une grande confiance dans le fait que le talent et les mouvements magiques sur le terrain de notre joueur de 22 ans feront de lui une révélation de cette Coupe du Monde. La reconnaissance de Fayzullayev aux côtés des jeunes stars les plus précieuses de nations footballistiques comme le Brésil, l'Argentine et la France est une nouvelle victoire majeure pour le système de formation du football ouzbek à l'échelle internationale.
À travers le tableau analytique officiel ci-dessous, vous pouvez découvrir la liste complète des 32 jeunes talents qui participent pour la première fois à la Coupe du Monde 2026 et qui, selon l'interprétation de Tom Collomosse, devraient révolutionner le football mondial :
Rang
Nom du joueur
Équipe nationale
Âge
Statut dans la compétition
1
Bazumana Touré
🇨🇮 Côte d'Ivoire
20 ans
Débutant en Coupe du Monde
2
Caleb Yirenkyi
🇬🇭 Ghana
20 ans
Débutant en Coupe du Monde
3
Gilberto Mora
🇲🇽 Mexique
17 ans
Débutant en Coupe du Monde
4
Rayan
🇧🇷 Brésil
19 ans
Débutant en Coupe du Monde
5
Yann Diomandé
🇨🇮 Côte d'Ivoire
19 ans
Débutant en Coupe du Monde
6
Kerim Alajbegovic
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
18 ans
Débutant en Coupe du Monde
7
Andreas Schjelderup
🇳🇴 Norvège
22 ans
Débutant en Coupe du Monde
8
Joel Ordóñez
🇪🇨 Équateur
22 ans
Débutant en Coupe du Monde
10
Nico Paz
🇦🇷 Argentine
21 ans
Débutant en Coupe du Monde
11
Valentín Barco
🇦🇷 Argentine
21 ans
Débutant en Coupe du Monde
12
Bilal El Khannouss
🇲🇦 Maroc
21 ans
Débutant en Coupe du Monde
13
Warren Zaïre-Emery
🇫🇷 France
20 ans
Débutant en Coupe du Monde
14
Paul Wanner
🇦🇹 Autriche
20 ans
Débutant en Coupe du Monde
15
Johan Manzambi
🇨🇭 Suisse
20 ans
Débutant en Coupe du Monde
16
Alessandro Circati
🇦🇺 Australie
22 ans
Débutant en Coupe du Monde
17
Endrick
🇧🇷 Brésil
19 ans
Débutant en Coupe du Monde
18
Nathan Saliba
🇨🇦 Canada
22 ans
Débutant en Coupe du Monde
19
Samir El Mourabet
🇲🇦 Maroc
20 ans
Débutant en Coupe du Monde
20
Julio Enciso
🇵🇾 Paraguay
22 ans
Débutant en Coupe du Monde
21
Can Uzun
🇹🇷 Turquie
20 ans
Débutant en Coupe du Monde
22
Luka Vušković
🇭🇷 Croatie
19 ans
Débutant en Coupe du Monde
23
Petar Sučić
🇭🇷 Croatie
22 ans
Débutant en Coupe du Monde
24
Mbekezeli Mbokazi
🇿🇦 Afrique du Sud
20 ans
Débutant en Coupe du Monde
25
Jens Castrop
🇰🇷 Corée du Sud
22 ans
Débutant en Coupe du Monde
26
Esmir Bajraktarevic
🇧🇦 Bosnie-Herzégovine
21 ans
Débutant en Coupe du Monde
27
Ibrahim Maza
🇩🇿 Algérie
20 ans
Débutant en Coupe du Monde
28
Ibrahim Mbaye
🇸🇳 Sénégal
18 ans
Débutant en Coupe du Monde
29
Abbosbek Fayzullayev
🇺🇿 Ouzbékistan
22 ans
Débutant en Coupe du Monde
30
Kojo Peprah Oppong
🇬🇭 Ghana
22 ans
Débutant en Coupe du Monde
31
Gustavo Puerta
🇨🇴 Colombie
22 ans
Débutant en Coupe du Monde
32
Ayyoub Bouaddi
🇲🇦 Maroc
18 ans
Débutant en Coupe du Monde
Premiers pas aux portes du football professionnel
L'aspect le plus significatif et remarquable de cette liste publiée est que les 32 joueurs figurant dans le tableau participent pour la première fois à la Coupe du Monde, considérée comme la plus grande fête du football de l'histoire de l'humanité. Pour la plupart d'entre eux, les terrains d'Amérique du Nord représentent une opportunité inestimable d'augmenter leur valeur marchande et d'attirer l'attention des grands clubs mondiaux. Selon l'avis unanime des experts, il est certain que parmi ces jeunes maîtres du ballon rond émergeront les futurs lauréats du « Ballon d'Or » capables d'atteindre des sommets dans le football mondial.
L'avis des commentateurs sportifs de Zamin :
L'inclusion d'Abbosbek Fayzullayev dans cette liste est une décision tout à fait juste. Son agilité sur le terrain, ses passes précises inattendues et son talent offensif seront assurément un véritable casse-tête pour les défenseurs de nos adversaires du groupe « K » : la Colombie, le Portugal et la RD Congo. Nous souhaitons de tout cœur bonne chance et succès à Abbosbek et à tous nos joueurs dans les matchs à venir !
Suivez avec nous sur les pages de Zamin chaque moment palpitant de notre équipe nationale dans les stades de la Coupe du Monde 2026, le jeu magique d'Abbosbek Fayzullayev, les nouvelles sportives les plus exclusives d'Amérique du Nord, ainsi que les informations les plus rapides et fiables sur le football mondial !
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