La Coupe du Monde 2026, accueillie par trois grandes nations d'Amérique du Nord — les États-Unis, le Canada et le Mexique — s'annonce comme une véritable fête du football mondial. Pour la première fois dans l'histoire, 48 des meilleures équipes nationales participent à ce mondial. L'équipe nationale d'Ouzbékistan, qui fait ses débuts historiques, est placée dans le groupe K et s'engagera dans des matchs cruciaux contre la Colombie, le Portugal et la République démocratique du Congo pour décrocher son ticket pour les play-offs. Avant le premier match capital contre la Colombie qui débute demain, des experts internationaux reconnus continuent de partager leurs avis favorables sur les capacités de nos représentants.

Koloskov : « L'Ouzbékistan possède une école de football forte et de riches traditions »

Vyacheslav Koloskov, président honoraire de l'Union russe de football et expert jouissant d'une grande renommée internationale, a highly évalué le football national en évoquant la participation et le potentiel de notre équipe nationale à ce tournoi prestigieux. L'expert a souligné que le football ouzbek possède une histoire riche et un système bien établi.

« Si aujourd'hui des équipes comme le Cap-Vert, l'Australie ou la Nouvelle-Zélande peuvent évoluer sereinement sur la scène mondiale de la Coupe du Monde, pourquoi l'Ouzbékistan, avec ses riches traditions, ne pourrait-il pas montrer son niveau lors de ce grand forum ? L'Ouzbékistan possède une académie et une école de football puissantes comme le Paxtakor, reconnues non seulement en Asie mais aussi dans le monde. Il est encourageant de voir que l'équipe regroupe de nombreux talents formés par sa propre école », a reconnu le président honoraire en saluant le développement systémique du pays.

Vous pouvez consulter le tableau analytique suivant pour découvrir le format historique de la Coupe du Monde 2026, la composition du groupe K où se trouvent nos représentants et les conclusions d'expert de Vyacheslav Koloskov :

Hôtes et format du tournoi Adversaires du groupe K de l'Ouzbékistan Le principal atout du football national Le principal espoir de l'expert pour les matchs à venir États-Unis, Canada et Mexique



• Pour la première fois 48 équipes

• Sous le regard de millions de personnes • Colombie

• Portugal

• RD Congo Une école de football forte comme le Paxtakor et un grand nombre de joueurs formés localement Que l'équipe d'Ouzbékistan puisse se battre jusqu'au bout pour une place en play-offs

Vers l'objectif sans pression excessive : les play-offs sont un objectif réaliste

Poursuivant son analyse, Vyacheslav Koloskov a rappelé qu'il fallait libérer les supporters et les joueurs d'une pression psychologique excessive. Selon lui, on ne doit pas s'attendre à des sensations incroyables dès le premier tournoi pour une équipe débutante, mais l'effectif et la force intérieure permettent à nos représentants de se fixer des objectifs élevés.

Le dirigeant expérimenté a exprimé sa confiance dans le potentiel actuel du football ouzbek et espère que les « Loups Blancs » opposeront une résistance digne face aux adversaires coriaces de la phase de groupes pour décrocher leur place en play-offs. Cela apportera certainement une force et une motivation supplémentaires à nos joueurs.

L'avis des commentateurs sportifs de Zamin : Ces paroles de l'honoraire du football russe sont un exemple clair du respect international pour nos joueurs. Si nous affrontons sans crainte des adversaires de renom comme la Colombie et le Portugal, en nous appuyant sur nos traditions d'école locale et notre dévouement collectif, notre équipe menée par Eldor Shomurodov pourra offrir des moments de joie inoubliables à nos supporters sur la route des play-offs. Nous souhaitons la victoire à nos compatriotes lors du prochain match historique !

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