Dans les prochaines heures, tout le peuple ouzbek et les passionnés de football locaux seront témoins de moments historiques attendus depuis des années. Demain, le 18 juin, l'équipe nationale d'Ouzbékistan foulera pour la première fois de son histoire la pelouse de la phase finale de la Coupe du Monde.

Le match, qui se déroulera au célèbre et majestueux stade Azteca de Mexico, sera dirigé par un corps arbitral mené par le célèbre arbitre anglais Anthony Taylor. À l'approche de cet événement majeur, un court entretien exclusif a été organisé avec Odil Ahmedov, vice-président de l'Association de Football d'Ouzbékistan (UFA) et ancien capitaine légendaire de notre équipe nationale. Au cours de l'entretien, l'éminent homme de football a apporté des réponses très intéressantes et inattendues aux questions du présentateur sur les capacités de notre équipe, la situation du groupe et les résultats attendus.

Via le tableau analytique suivant, vous pouvez découvrir en détail les prédictions personnelles d'Odil Ahmedov concernant nos adversaires du groupe K, la difficulté des matchs et les points attendus :

Colombie (1er tour) Portugal (2e tour) RD Congo (3e tour) Pronostic global et objectif • Description : Physiquement puissants, techniquement parfaits et disciplinés.

• Ambiance : Le stade sera rempli de supporters colombiens.

• Pronostic : Défaite par un petit score. • Description : Pourrait être l'adversaire le plus facile à cause de Ronaldo.

• Opportunité : Possibilité de battre les Européens.

• Pronostic : Victoire (3 points). • Description : Équipe très dangereuse et agressive grâce à sa force physique.

• Pronostic : Match nul compromis (1 point). • Points cumulés : 4 points.

• Résultat : Qualification pour la phase suivante (play-offs).

« Le match contre la Colombie sera le plus difficile, mais nous pouvons battre le Portugal »

Au cours de l'entretien, Odil Ahmedov n'a pas caché que le test le plus difficile pour notre équipe nationale serait précisément lors du match de début :

« Nous avons un grand espoir que nos représentants franchissent avec succès la phase de groupes. Si nos joueurs se qualifient pour les play-offs, nous en serions très heureux. Cependant, dans tous les cas, cette Coupe du Monde servira d'école d'expérience inestimable et immense pour le football ouzbek. Selon mon pronostic personnel, le match le plus complexe pour nous sera celui contre la Colombie. Les Sud-Américains sont une équipe physiquement très forte, disciplinée et dotée d'une technique élevée. De plus, leurs fans rempliront le stade. Pour être honnête, j'aimerais beaucoup qu'au moins un match nul soit enregistré dans ce duel, mais à cause de l'excitation du premier match, nous pourrions manquer l'opportunité par un petit score ».

De plus, le responsable de l'UFA a surpris beaucoup de monde en parlant de l'équipe nationale du Portugal, considérée comme le principal favori du groupe :

« À mon avis, le match le plus facile du groupe sera celui contre le Portugal. La raison est probablement que Cristiano Ronaldo joue dans l'équipe adverse. Nous sommes capables de vaincre ces Européens et je pense que nous y parviendrons. Le dernier membre du groupe, la RD Congo, est très forte athlétiquement. Nous devrions obtenir un match nul lors de l'affrontement avec eux. Ainsi, je prédis que nous passerons au tour suivant avec un total de 4 points ».

Pour rappel, ce championnat du monde se déroule intensément du 11 juin au 19 juillet dans les stades des trois pays hôtes d'Amérique du Nord : États-Unis, Canada et Mexique. Nous souhaitons d'immenses victoires à notre équipe nationale dans cette étape historique !

Note finale des commentateurs sportifs de Zamin : Les opinions d'Odil Ahmedov, ancien capitaine de notre équipe, incarnent à la fois la réalité et une confiance infinie en notre équipe. Ses opinions inattendues sur le Portugal donneront certainement une motivation supplémentaire à nos joueurs. Demain, dès l'aube, nous nous rassemblerons devant nos téléviseurs pour soutenir ensemble l'équipe principale de notre patrie !

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