Lionel Messi égale le record de Miroslav Klose : nouveau miracle de la star argentine

Le capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, a réalisé un exploit historique lors du match contre l'Algérie (3-0) dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Lors de la rencontre disputée à Kansas City, l'attaquant de l'Inter Miami a inscrit trois buts, réalisant ainsi un triplé. Grâce à ce résultat, il a rejoint Miroslav Klose, leader du classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lionel Messi, qui fêtera ses 39 ans la semaine prochaine, continue d'afficher un niveau de jeu exceptionnel sur le terrain. Dans une interview accordée à ESPN, le footballeur a partagé les secrets de sa longévité et de sa forme physique. Selon lui, il regarde actuellement une série documentaire sur la légende du tennis Rafael Nadal, dont il tire une grande motivation.

Rafael Nadal et une passion infinie

"Je prends actuellement beaucoup de plaisir à jouer, je me sens très heureux sur le terrain. J'aime le football depuis mon enfance et j'essaie toujours de donner le maximum. En ce moment, nous regardons la série sur Rafael Nadal et je m'identifie à lui — je m'efforce de donner toute mon énergie et de profiter de ce que je fais", a déclaré Messi après le match.

Ce triplé place Messi au même niveau que l'Allemand Miroslav Klose. Figurent également dans cette liste le Brésilien Ronaldo et Kylian Mbappe, qui a inscrit deux buts lors de ce match. Cependant, le capitaine argentin a souligné qu'il n'accordait pas trop d'importance aux records, affirmant qu'il ne s'agit que de statistiques.

Le football moderne et une victoire difficile

Bien que le score semble large, Messi a admis que le match contre l'Algérie n'avait pas été facile. Selon lui, il n'y a plus de « petites équipes » sur la scène internationale aujourd'hui. Il a notamment souligné que la possession du ballon avait été difficile pour l'Argentine durant la première période.

"L'Algérie possède des joueurs dynamiques et de qualité. Nous avons tenté de contrôler le jeu, mais nous avons rencontré des problèmes de possession. Cela montre que toutes les équipes sont très bien préparées pour cette Coupe du Monde. Personne ne donne la victoire sans combattre", a ajouté l'attaquant.

Lionel Messi est également revenu sur son long et difficile parcours en équipe nationale. Après la victoire de 2022 au Qatar et les succès à la Copa América, il a reconnu que la perception du football en Argentine avait totalement changé et que l'équipe vivait un âge d'or sous la direction de Lionel Scaloni.