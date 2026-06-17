Contrat entre Christian Pulisic et Milan : des conseils sur son transfert

Le leader de l'équipe nationale des États-Unis et attaquant du AC Milan, Christian Pulisic, traverse actuellement une étape cruciale de sa carrière. Le joueur est sous les projecteurs non seulement dans le championnat italien, mais aussi lors de la Coupe du Monde 2026 qui se déroule dans son pays. Les incertitudes concernant son contrat actuel avec le club suscitent diverses rumeurs sur le marché des transferts. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

L'ancien gardien de but des États-Unis, Kasey Keller, a partagé son opinion sur l'avenir de Pulisic dans une interview accordée à Goal.com. Selon Keller, le joueur a actuellement une opportunité idéale pour s'illustrer, mais il doit être prudent quant à un éventuel transfert vers un nouveau club. Il a conseillé à Pulisic de rester dans un club prestigieux comme Milan ou de choisir une équipe qui lui accorderait une confiance totale.

Marché des transferts et détails du contrat

Actuellement, le contrat de Christian Pulisic avec Milan court jusqu'à l'été 2027. Malgré cela, aucun accord final n'a encore été trouvé à San Siro pour une prolongation. Cette situation suscite l'intérêt de plusieurs clubs de la Premier League anglaise. Pour le joueur, ancien vainqueur de la Ligue des Champions avec Chelsea, l'option d'un retour en Grande-Bretagne reste ouverte.

Des changements importants sont également attendus au AC Milan. Alors que Ruben Amorim, ancien coach de Manchester United, est pressenti pour remplacer Massimiliano Allegri à la tête de l'équipe, les plans du nouvel entraîneur pourraient influencer directement l'avenir de Pulisic. Selon Keller, Pulisic a trouvé un environnement favorable après les difficultés vécues à Chelsea et devrait bien réfléchir avant de le quitter.

Participation à la Coupe du Monde et état physique

Malgré une légère blessure lors du match contre le Paraguay (4-1) avec l'équipe nationale des États-Unis, Pulisic a repris l'entraînement. Le staff médical et technique de la sélection le prépare avec prudence pour les prochaines rencontres. Sous la direction de Mauricio Pochettino, la présence de Pulisic sur le terrain est d'une importance stratégique, car il est le moteur principal de l'équipe.

Selon Kasey Keller, Pulisic est actuellement dans une position de « vitrine » (shop window). En d'autres termes, chacun de ses gestes lors de la Coupe du Monde est surveillé par les recruteurs des grands clubs. Cependant, Keller a appelé le joueur à ne pas précipiter les choses : « Nous savons que le Milan actuel n'est pas l'équipe puissante des années 90, mais il reste l'un des plus grands clubs du monde. Tout recommencer à zéro n'est pas toujours bénéfique », affirme l'ancien gardien.

Les prochaines étapes de Pulisic sont attendues avec beaucoup d'intérêt, tant au niveau du club que de l'équipe nationale. Si le joueur ne signe pas de nouveau contrat avec Milan, il deviendra certainement l'un des objectifs principaux de la lutte entre les géants européens lors du prochain mercato. Pour l'instant, toute l'attention est portée sur sa participation réussie au Mondial à domicile.