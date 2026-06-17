Neymar reprend l'entraînement : la star brésilienne se remet de sa blessure

Le leader et la star principale de l'équipe nationale du Brésil, Neymar, a franchi une étape cruciale dans son processus de récupération. Après une longue absence, l'attaquant est apparu pour la première fois sur le terrain d'entraînement, éveillant un grand espoir chez les supporters de la « Seleção ». Le retour du joueur devrait sans aucun doute avoir un impact positif sur le moral de l'équipe avant le tournoi. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon ESPN, Neymar a effectué ses premiers exercices individuels sur pelouse au centre de Morristown, dans le New Jersey (États-Unis). Jusqu'à présent, il se consacrait uniquement aux soins de récupération en salle de sport. L'attaquant, absent des terrains depuis un mois en raison d'une blessure au mollet droit, a désormais commencé les exercices de course.

La Confédération Brésilienne de Football (CBF) a fait une déclaration optimiste sur l'état du joueur. Selon les informations officielles, Neymar est passé à l'étape suivante de sa récupération. Dans les séquences vidéo publiées, on peut voir l'ancienne star du FC Barcelone et du PSG effectuer des charges physiques sous la supervision du staff technique.

Plan de récupération et phase de groupes

Neymar avait subi une blessure musculaire de second degré le 17 mai alors qu'il jouait avec Santos. Malgré cela, l'entraîneur Carlo Ancelotti a décidé de l'inclure dans la liste finale. Les médecins préparent actuellement le joueur avec prudence, car une charge excessive prématurée pourrait entraîner une rechute.

Selon les médias brésiliens, le staff médical suit un plan à long terme. L'objectif principal est de remettre l'attaquant de 34 ans en pleine forme pour les phases finales. Cela signifie que Neymar manquera le reste des matchs de groupe contre Haïti et l'Écosse.

Carlo Ancelotti a souligné que l'importance de Neymar pour l'équipe ne se limite pas à ses performances sur le terrain. Selon l'entraîneur, la présence du joueur expérimenté au camp est un exemple et une source de motivation supplémentaire pour les jeunes joueurs. Ancelotti s'attend à ce que l'attaquant vedette rejoigne les entraînements collectifs dès la semaine prochaine.

Pour rappel, l'équipe nationale du Brésil a fait match nul 1-1 contre le Maroc lors de son dernier match amical. Lors de cette rencontre, Neymar était sur le banc de touche mais n'était pas inscrit sur la feuille de match. Désormais, tout le pays attend le retour de son héros sur le terrain pour mener l'équipe vers le titre.