Bernardo Silva rejoint le Real Madrid en tant qu'agent libre

Le club espagnol du Real Madrid a officiellement annoncé l'une des signatures les plus retentissantes du mercato estival. Bernardo Silva, leader et légende de longue date de Manchester City, a signé un contrat avec le « club royal » en tant qu'agent libre. Le transfert du milieu de terrain portugais à Madrid marque la première acquisition majeure sous l'ère du nouvel entraîneur, José Mourinho. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon The Athletic, le retour de José Mourinho à la tête du Real Madrid a été le facteur décisif dans la décision de Bernardo Silva. Après deux saisons sans trophées majeurs, le club madrilène vise une refonte totale de son effectif et considère le joueur expérimenté de 31 ans comme la pièce maîtresse de ce projet. Selon les informations, un contrat de deux ans a été signé, valable jusqu'au 30 juin 2028.

L'héritage du magicien portugais à Manchester

Le passage de Bernardo Silva à Manchester City a été une véritable success story. Arrivé en 2017 en provenance de l'AS Monaco, le milieu de terrain est devenu un élément indispensable du système de Pep Guardiola. Au cours de ses 9 années à Manchester, il a disputé 460 matchs et est devenu un favori des supporters. Silva quitte l'Angleterre en tant que joueur le plus titré de l'histoire du club, avec un total de 19 trophées majeurs à son actif.

La saison dernière, Silva s'est distingué non seulement par sa technique, mais aussi par son leadership. Après le départ de Kyle Walker, il a hérité du brassard de capitaine et a participé aux 38 matchs de Premier League. Bien que Manchester City ait terminé deuxième du championnat la saison dernière, le club a remporté la FA Cup et la League Cup, des trophées qui resteront comme les derniers cadeaux de Silva à Manchester.

L'offensive agressive du Real Madrid sur le marché des transferts

Florentino Pérez fait preuve d'une grande activité sur le marché des transferts suite au déclin du club ces dernières années. Bernardo Silva n'est qu'une partie du plan de recrutement estival. Selon Goal.com, le club a déjà signé le défenseur de Chelsea, Marc Cucurella. De plus, Ibrahima Konaté de Liverpool et Denzel Dumfries de l'Inter sont également dans le viseur du club madrilène.

Ces transferts témoignent de la détermination du Real Madrid à reconquérir le trône, non seulement en Espagne, mais aussi en Europe. José Mourinho entame sa deuxième mission madrilène avec l'un des meneurs de jeu les plus polyvalents et créatifs au monde. Bien que des rivaux comme le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid aient manifesté leur intérêt pour Silva, c'est finalement le club phare de Madrid qui a remporté la course.