La légende vivante du football, Cristiano Ronaldo, continue d'impressionner tout le monde par sa condition physique et son approche professionnelle. Alors que de nombreux footballeurs envisagent de raccrocher leurs crampons après 35 ans, la star portugaise prévoit de rester sur le terrain encore longtemps. Selon l'ancien attaquant de Manchester United, Teddy Sheringham, les capacités de Ronaldo sont supérieures à ce que nous imaginons. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

D'après Goal.com, Sheringham estime que Cristiano Ronaldo pourrait jouer au niveau professionnel jusqu'à l'âge de 50 ans. L'attaquant de 41 ans, qui évolue actuellement sous les couleurs du club saoudien Al-Nassr, attire l'attention des experts car sa préparation physique n'a rien à envier à celle des jeunes joueurs.

Une discipline et des secrets de condition physique sans limites

Teddy Sheringham a souligné que la raison principale de la longévité de Ronaldo réside dans l'équipe d'entraîneurs personnels qu'il a constituée au cours des 15 dernières années et dans sa discipline rigoureuse. Il est connu que l'attaquant maintient son corps dans un état idéal grâce à la cryothérapie, des régimes spéciaux et des entraînements incessants, ce qui lui permet de supporter une compétition de haut niveau.

"Si vous regardez son corps à 41 ans, vous voyez qu'il est encore très puissant. Se lever chaque matin pour aller s'entraîner est difficile à cet âge, mais tant que sa passion ne s'éteint pas, il continuera à jouer. Il y a une sorte d'aura d'invincibilité autour de Ronaldo, et cela lui permettra de rester sur le terrain pendant encore plusieurs années", déclare Sheringham.

Possibilité de retour en Europe et projets d'avenir

Bien que la condition physique de Ronaldo soit excellente, les experts doutent de son retour dans les grands championnats européens. Sheringham souligne que pour le joueur ayant laissé sa marque dans des clubs comme Real Madrid, Juventus et Manchester United, la page européenne est définitivement tournée. Même si Jose Mourinho revenait au Real Madrid, un retour de Ronaldo semblerait illogique.

Actuellement, Cristiano Ronaldo concentre toute son attention sur l'équipe nationale du Portugal pour la Coupe du Monde 2026 en Amérique du Nord. Bien que le niveau du championnat d'Arabie Saoudite ne soit pas aussi élevé que celui de l'Europe, le fait de marquer des buts et d'avoir du temps de jeu aide l'attaquant à maintenir sa forme.

En conclusion, Cristiano Ronaldo prouve que dans le sport moderne, l'âge n'est qu'un chiffre. S'il reste effectivement sur le terrain jusqu'à 50 ans, ce sera sans aucun doute un record absolument nouveau et unique dans l'histoire du football. Les fans de football ouzbeks suivent également chaque match de cette légende avec un grand intérêt.