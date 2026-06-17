Bien que le leader et capitaine de l'équipe nationale d'Argentine, Lionel Messi, ait enregistré un nouveau résultat historique, le succès collectif reste pour lui prioritaire sur les records personnels. En marquant un triplé lors du match contre l'Algérie dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, l'attaquant de 38 ans a prouvé une fois de plus sa forme sportive exceptionnelle. C'est ce que rapporte Goal.com .

Après son succès dans ce match, Lionel Messi a rejoint le légendaire Miroslav Klose au classement des meilleurs buteurs de l'histoire des Coupes du Monde. Les deux footballeurs comptent désormais 16 buts chacun. Cependant, pour Messi, ces chiffres ne sont que des statistiques. Son coéquipier Rodrigo De Paul, évoquant le rôle du capitaine sur le terrain et dans le vestiaire, a particulièrement souligné son humilité.

L'esprit d'équipe prime sur les intérêts personnels

Selon Rodrigo De Paul, Lionel Messi ne court jamais après les distinctions individuelles. « Jouer dans la même équipe que Leo est un immense privilège. Il est un exemple pour tous par la façon dont il gère le groupe et dirige l'équipe. Il ne se soucie pas des records personnels, mais place l'intérêt de l'équipe en priorité. C'est très important et admirable pour nous », a souligné le milieu de terrain.

La star d'Inter Miami a joué 80 minutes contre l'Algérie, donnant une véritable leçon de maîtrise. Selon les statistiques, il a touché le ballon 57 fois, a tenté quatre tirs cadrés et a affiché une précision de passe de 81 %. De plus, il a créé deux occasions dangereuses pour ses coéquipiers et a été élu homme du match.

Un autre membre de l'équipe nationale d'Argentine, Alexis Mac Allister du club de Liverpool, a également hautement estimé l'influence du capitaine. Il a rejeté tout doute suggérant que l'Argentine pourrait être plus forte sans Messi. Sur ses réseaux sociaux, Mac Allister a écrit qu'il manquait de mots pour décrire Messi et qu'il était l'élément le plus crucial de l'équipe.

Actuellement, l'équipe nationale d'Argentine ambitionne de défendre son titre remporté au Qatar et de monter pour la deuxième fois consécutive sur le trône mondial. La présence d'un capitaine expérimenté comme Lionel Messi sert d'arme principale à l'« albiceleste » dans cette quête. Pour les fans de football ouzbeks, chaque match de Messi suscite un grand intérêt, car chacun de ses mouvements ouvre une nouvelle page de l'histoire du football.