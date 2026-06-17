Le Portugal ouvre le score face à la RD Congo(video)

Une page totalement nouvelle et unique s'ouvre dans l'histoire du football mondial ! En Amérique du Nord, où se déroule la 1ère journée de la Coupe du Monde 2026, l'un des chocs les plus attendus du groupe K a débuté. Le géant européen, l'équipe nationale du Portugal, affronte la RD Congo, l'un des représentants les plus robustes et redoutables du continent africain.

Cette confrontation est devenue un événement véritablement historique pour la légende du football Cristiano Ronaldo. En effet, le quintuple Ballon d'Or portugais a pris part à sa 6ème phase finale de Coupe du Monde, établissant ainsi un record mondial absolu. Dès les premières minutes de ce match intense, les Européens ont commencé à affirmer leur domination.

But précoce de Joao Neves et compositions des équipes

Comme prévu, la rencontre a débuté par des attaques dangereuses successives du Portugal. Avant même que les supporters n'aient eu le temps de s'installer, dès la 6ème minute, le score a été ouvert. Après une belle combinaison portugaise, le talentueux milieu de terrain Joao Neves a dominé le duel aérien dans la surface de réparation adverse, marquant de la tête pour donner l'avantage à son équipe.

Vous pouvez consulter le score actuel de ce match historique ainsi que les compositions officielles des deux équipes via le tableau sportif ci-dessous :

Compétition et score actuel Équipe nationale du Portugal (4-3-3) Équipe nationale de la RD Congo (4-4-2) Protagonistes du match • Compétition : Coupe du Monde 2026

• Phase : Phase de groupes, 1ère journée

• Score actuel : Portugal 1:0 RD Congo • Costa (G), Cancelo, Araujo, Veiga, Mendes ;

• Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto ;

• Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo. • Mpasi-Nzo (G), Wan-Bissaka, Tuanzebe, Kapuadi ;

• Mbemba, Masuaku, Mukau, Mutoussami ;

• Kayembe, Cédric Bakambu, Yoane Wissa. • Cristiano Ronaldo : Premier joueur de l'histoire à avoir participé à 6 Coupes du Monde.

• Joao Neves : Auteur du but inscrit à la 6ème minute.

La défense africaine n'a pas résisté à la pression européenne

Le sélectionneur du Portugal a aligné son équipe la plus combative et offensive pour ce match d'ouverture. Alors que Diogo Costa est protégé par des défenseurs solides comme Araujo, Veiga et Mendes, le trio offensif voit Ronaldo épaulé par des stars créatives telles que Bernardo Silva et Bruno Fernandes.

Bien que l'équipe de la RD Congo compte des noms bien connus des fans via la Premier League anglaise, comme Aaron Wan-Bissaka et Axel Tuanzebe, ils se sont révélés impuissants face au pressing intense et rapide des Portugais dès les premières minutes. Même avec l'avantage 1:0, les Européens gardent le contrôle du jeu.

Conclusion rapide des analystes sportifs de Zamin : Le Portugal a débuté le tournoi comme de véritables champions, avec un but rapide et assuré. La simple présence de Ronaldo apporte un immense avantage psychologique à ses coéquipiers. On s'attend maintenant à ce que la RD Congo prenne des risques et passe à l'offensive, ce qui pourrait créer des espaces pour Ronaldo et ses partenaires. Le match s'intensifie à chaque seconde !

Suivez toujours sur Zamin les buts les plus rapides de la Coupe du Monde, les records historiques de Cristiano Ronaldo et tous les résultats brûlants du groupe K !