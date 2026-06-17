Luka Modric retournera-t-il au Real Madrid ? La déclaration surprise de Davor Suker

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Luka Modric retournera-t-il au Real Madrid ? La déclaration surprise de Davor Suker

Selon la légende du football croate Davor Suker, le milieu de terrain expérimenté Luka Modric reviendra inévitablement au Real Madrid à la prochaine étape de sa carrière. Cette nouvelle concernant l'avenir de la star croate, qui évolue actuellement sous les couleurs de l'AC Milan en Italie, a suscité un grand intérêt parmi les passionnés de sport. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Lors d'une interview accordée à l'émission « La Tribu » de RadioMARCA, Suker a affirmé que le retour de Modric à Madrid était presque certain. Selon lui, la capitale espagnole restera toujours précieuse pour le joueur qui a disputé 597 matchs sous les couleurs des « Merengues ». Goal.com a confirmé cette information, soulignant que le contrat du joueur avec l'AC Milan arrive à son terme.

Projets après la Coupe du Monde

L'avenir de Luka Modric dépend en grande partie des résultats de la prochaine Coupe du Monde. Davor Suker a précisé que le joueur concentre actuellement toute son attention sur les matchs importants de l'équipe nationale contre l'Angleterre, le Panama et le Ghana. « Il reviendra certainement, mais je ne peux pas encore dire à quel titre », a ajouté l'ancien attaquant.

Pour les supporters du Real Madrid, Modric n'est pas seulement un joueur, mais le symbole de l'une des périodes les plus réussies de l'histoire du club. Des spéculations suggèrent que son retour au Santiago Bernabéu pourrait se faire non seulement sur le terrain, mais aussi au sein de la direction du club ou du staff technique. Suker a répondu à ces questions avec un sourire, préférant garder les détails secrets.

Le palmarès de Modric avec le Real Madrid est impressionnant :

  • 6 victoires en Ligue des Champions ;
  • 4 championnats d'Espagne ;
  • 5 Supercoupes de l'UEFA ;
  • 4 Coupes du Monde des Clubs.

De plus, il a consolidé son statut de légende en remportant le Ballon d'Or en 2018, ainsi que les prix de meilleur joueur de l'année de la FIFA et de l'UEFA. Son retour à Madrid constituerait sans aucun doute une école d'expérience inestimable pour les jeunes milieux de terrain du club.

Pour l'instant, Modric continue de démontrer son talent avec l'AC Milan en Serie A. Cependant, le monde du football attend avec impatience la fin de la Coupe du Monde et l'annonce officielle du retour du « maestro » croate à Madrid. Ce transfert ou retour devrait être l'un des événements les plus émouvants de l'année sportive.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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