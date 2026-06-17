L'équipe nationale de Colombie, qui affrontera notre sélection lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde, est l'un des grands du football mondial, forte d'une riche histoire et d'un effectif puissant. Des stars expérimentées, bien connues des supporters grâce aux Mundials 2014 et 2018, constituent toujours le socle de cette équipe. La plupart d'entre elles arrivent sur les pelouses d'Amérique du Nord pour participer à leur troisième Coupe du Monde.

L'équipe est tactiquement très solide, son jeu s'articulant principalement autour du poste de « numéro 10 » et du capitaine de l'équipe.

Le leadership de James Rodriguez et l'état de forme de la star du Bayern

La figure centrale et le véritable chef d'orchestre de la sélection colombienne est sans aucun doute James Rodriguez. Le schéma tactique 4-2-3-1 choisi par l'entraîneur est précisément adapté à la créativité de Rodriguez. Sur les ailes évolue Luis Diaz, l'arme principale et la machine à buts de l'équipe. Fait intéressant : l'ailier de 29 ans, qui a réalisé une saison brillante au Bayern Munich, n'a pas encore réussi à afficher le même niveau de performance sous le maillot national.

Les éliminatoires du Mondial ont été assez difficiles et marqués par des résultats inattendus. Les Colombiens ont battu un puissant Brésil 2-1 et ont pris une revanche méritée contre l'Argentine après leur défaite en finale de la Copa América 2024. Cependant, après une défaite surprise contre la Bolivie (0-1), une crise interne a éclaté, et une série de 6 matchs sans victoire les a menacés d'une élimination. Seules de larges victoires lors des dernières journées contre la Bolivie et le Venezuela leur ont offert leur ticket pour la Coupe du Monde. Leurs échecs lors des matchs amicaux de mars contre la France et la Croatie inquiètent encore les supporters.

Le tableau sportif analytique suivant vous permet de découvrir en détail le schéma tactique, le staff technique et les principales stars de la Colombie, premier adversaire de l'Ouzbékistan :

Composition probable (4-2-3-1) Entraîneur : Nestor Lorenzo Star principale : Luis Diaz Qui surveiller et le héros caché • Gardien : Vargas

• Défense : Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica

• Milieu de terrain : Rios, Lerma

• Milieux offensifs : Arias, Rodriguez, Diaz

• Attaquant : Suarez • 60 ans, ancien défenseur de Swindon.

• 1er Mondial en tant qu'entraîneur principal.

• Fidèle disciple de Jose Pékerman.

• A joué au Mondial 1990 en Argentine. • 29 ans, ailier du Bayern Munich (Allemagne).

• Ancien joueur de Liverpool.

• La source de buts la plus dangereuse de la Colombie.

• Meilleur buteur de la Copa América 2021. • Andres Gomes (24 ans) : Attaquant de Vasco da Gama, rapide et dangereux.

• Jefferson Lerma : Joueur de Crystal Palace, le « moteur » effectuant le travail ingrat sur le terrain.

École d'entraînement : Nestor Lorenzo, l'« enfant » de Pékerman

L'équipe nationale de Colombie est dirigée par l'expérimenté Nestor Lorenzo, 60 ans. Bien qu'il s'agisse de sa cinquième Coupe du Monde, c'est la première fois qu'il y participe en tant qu'entraîneur principal. Il a participé au Mondial 1990 en tant que joueur avec l'Argentine et a longtemps été l'adjoint du légendaire Jose Pékerman (en Argentine en 2006, en Colombie en 2014 et 2018). Lorenzo se souvient du rôle irremplaçable de Pékerman dans sa carrière :

« Jose n'était pas seulement un mentor pour moi, mais une personne aussi chère qu'un père. Dès mes premiers jours après l'obtention de ma licence d'entraîneur, il m'a invité à rejoindre le staff technique de l'équipe nationale. Il me connaissait depuis très jeune, quand je jouais avec les réserves d'Argentinos Juniors ».

Une nouvelle star à l'enfance difficile et le « moteur » du terrain

Outre Luis Diaz, un nouveau nom que les supporters doivent surveiller dans l'effectif colombien est Andres Gomes. L'attaquant de 24 ans de Vasco da Gama s'est déjà illustré en marquant le but de la victoire contre le Mexique lors de ses débuts en équipe nationale. Ses années d'enfance ont été très difficiles et passées dans un environnement dangereux :

« Mon enfance a été très dure. J'ai vu plusieurs de mes amis se faire tuer, et beaucoup d'autres ont pris le chemin du crime. Mais seul le football a sauvé notre famille de cet environnement, nous avons toujours vécu pour le football », confie la jeune star.

De plus, il y a Jefferson Lerma, discret mais effectuant le travail le plus ardu au centre du terrain. Ce joueur de Crystal Palace maintient l'équilibre au milieu aux côtés de Richard Rios. Alors que Rios est responsable de la création et de l'offensive, la tâche de Lerma consiste à briser les attaques adverses et à couvrir les espaces vides.

Conclusion des analystes sportifs de Zamin : L'équipe nationale de Colombie ressemble à un mécanisme bien huilé, expérimenté et où les joueurs se comprennent à la perfection. Les passes intelligentes de James Rodriguez et les attaques rapides de Luis Diaz seront sans doute le plus grand test pour les défenseurs de notre équipe nationale. Cependant, l'instabilité de l'adversaire et ses récents échecs offrent une bonne opportunité à nos représentants de prendre des points. Nous souhaitons bonne chance à nos garçons pour ce match historique !

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