L'Inter renforce son poste de gardien : Ivan Provedel rejoint le club milanais

Le champion d'Italie en titre, l'Inter, continue de renforcer considérablement son effectif lors du mercato estival. Les Milanais sont parvenus à un accord final pour le transfert d'Ivan Provedel, le gardien expérimenté de la Lazio. Ce transfert s'inscrit dans la stratégie du club visant à accroître la concurrence au poste de gardien et à combler le vide potentiel après le départ de Yann Sommer. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon l'insider italien Alfredo Pedulla, les négociations entre les deux clubs ont abouti. Alors que la Lazio demandait initialement 5 millions d'euros pour son gardien, l'Inter a tenté de ramener cette somme à 2,5 millions d'euros. Finalement, les parties sont tombées d'accord sur un montant de 3 millions d'euros. Le joueur devrait prochainement passer sa visite médicale à San Siro et signer son contrat.

Nouvel entraîneur et plans modifiés

Le départ d'Ivan Provedel de Rome a été principalement causé par le changement d'entraîneurs au sein du club. Sa situation s'est compliquée après le départ de son principal protecteur, Maurizio Sarri, pour prendre la tête d'Atalanta. Gennaro Gattuso, pressenti pour devenir le nouvel entraîneur de la Lazio, prévoit de se concentrer sur le jeune gardien Christos Mandas. En conséquence, le gardien expérimenté de 32 ans a été contraint de chercher un nouveau défi.

L'entraîneur de l'Inter, Cristian Chivu (qui serait également actif dans le processus selon certaines sources), souhaite une concurrence de haut niveau dans l'équipe. Bien que le club dispose de talents comme Josep Martinez, l'expérience de Provedel devrait être précieuse en Serie A et en Ligue des Champions. Le joueur lui-même ne cache pas être supporter de l'Inter depuis son enfance et considère ce transfert comme le point culminant de sa carrière.

Détails du contrat et avenir

Selon Goal.com, Ivan Provedel signera un contrat de trois ans avec les Milanais. L'accord prévoit un salaire annuel de 1,5 million d'euros, ainsi que divers bonus basés sur les performances. Ce contrat assure au gardien de rester dans l'élite du football italien jusqu'en 2029.

L'agent du joueur, Gianni Riva, a commenté la décision de son client comme suit :

Provedel ne rejoint pas l'Inter simplement pour rester sur le banc ;

il est prêt à prouver ses capacités et à se battre pour une place dans le onze titulaire ;

ce transfert est la réalisation de ses ambitions personnelles et d'un rêve d'enfant.

Ce transfert représente une opération financièrement très avantageuse pour l'Inter. Acquérir pour une somme modeste un gardien stable et fiable, ayant fait ses preuves en Serie A, témoigne du succès de la politique de transfert du club.