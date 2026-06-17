Dani Ceballos résilie son contrat avec le Real Madrid : le milieu de terrain retourne chez lui

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Dani Ceballos résilie son contrat avec le Real Madrid : le milieu de terrain retourne chez lui

Le milieu de terrain du Real Madrid, Dani Ceballos, est sur le point de quitter l'équipe. Les deux parties ont décidé de résilier le contrat actuel d'un commun accord. Cette décision permettra au joueur de 29 ans de rejoindre une nouvelle équipe en tant qu'agent libre. Selon Goal.com, le joueur aurait même accepté de renoncer à son salaire prévu pour sa dernière année au club madrilène. C'est ce qu'a rapporté Goal.com dans son information .

Dani Ceballos avait rejoint le « Club Royal » en provenance du Real Betis en 2017. Au cours de cette période, il a disputé 215 matchs sous les couleurs madrilènes, marquant 7 buts. Bien qu'il n'ait pas réussi à devenir un membre permanent du onze de départ, il a remporté 15 trophées prestigieux avec l'équipe, dont trois Ligues des Champions et deux titres de La Liga.

L'Ajax refusé, direction Séville

L'Ajax d'Amsterdam a manifesté un vif intérêt pour les services du joueur. Le club néerlandais a pris toutes les mesures nécessaires pour recruter le meneur de jeu expérimenté, mais Ceballos a préféré poursuivre sa carrière en Espagne. Son objectif principal est de retourner dans son équipe de cœur, le Real Betis.

La direction du Real Betis attend la résiliation officielle du contrat du joueur avec Madrid. Pour Dani Ceballos, formé au club sévillan, ce transfert sera un véritable « retour à la maison ». C'est dans cette équipe qu'il a fait ses premiers pas dans le football professionnel, disputant 105 matchs avant de partir pour Madrid.

La raison principale du départ de Ceballos de Madrid est son manque de temps de jeu. La saison dernière, il a participé à un total de 23 matchs dans toutes les compétitions, ne jouant que 826 minutes. Une telle situation a été jugée insatisfaisante pour un membre de l'équipe nationale d'Espagne. Son prêt de deux ans à l'Arsenal de Londres a également marqué sa carrière, où il a remporté la FA Cup.

Le Real Betis devrait officialiser le transfert de Dani Ceballos dans les prochains jours. Cet accord sera sans aucun doute un renfort majeur pour le club andalou, qui ambitionne de lutter pour les premières places dans les compétitions européennes et le championnat national. Ceballos aura ainsi l'opportunité de retrouver sa meilleure forme sportive dans un environnement familier.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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