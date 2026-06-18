La participation historique de l'équipe nationale d'Ouzbékistan à la Coupe du Monde suscite un immense intérêt et un soutien sincère dans toute l'Asie centrale. Les citoyens du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et du Turkménistan souhaitent bonne chance aux « Loups Blancs » via les réseaux sociaux, manifestant ainsi la solidarité autour de l'équipe d'Ouzbékistan.

Le blogueur Xushnudbek Xudoyberdiyev n'est pas resté indifférent à l'attitude chaleureuse des peuples frères. Dans un message vidéo envoyé depuis l'aéroport, il a annoncé avoir imaginé une initiative originale pour remercier les supporters d'Asie centrale et montrer l'unité des peuples de notre région au monde entier.

Selon Xushnudbek, il a fait commander des écharpes spéciales arborant les drapeaux nationaux du Kirghizistan, du Kazakhstan, du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan et du Turkménistan. Ces écharpes, placées dans une valise, seront transportées aux États-Unis et distribuées gratuitement aux supporters d'Asie centrale sur place.

À l'image, on peut voir dans la valise des écharpes de différentes couleurs représentant les symboles des cinq États. Chacune d'elles symbolise l'amitié, la proximité des peuples de la région et la joie commune du football.

Des slogans tels que « Kazakh, Kirghize, Ouzbek — nés d'un même berceau » se propagent largement sur les réseaux sociaux. Mais cette fois, le soutien ne s'est pas limité à trois pays. Les supporters du Tadjikistan et du Turkménistan souhaitent également bonne chance à l'équipe nationale d'Ouzbékistan, exprimant une voix unique pour l'Asie centrale.

Les représentants de la région vivant aux États-Unis ou s'y rendant pour assister à la Coupe du Monde affichent les drapeaux de l'Ouzbékistan, se disant prêts à soutenir notre équipe nationale. Dans certaines vidéos, on peut voir des supporters kazakhs vêtus d'habits ouzbeks, tenant les drapeaux des deux pays et criant : « Allez l'Ouzbékistan ! »

D'autres images montrent des citoyens d'Asie centrale brandissant le drapeau de l'Ouzbékistan dans les rues de New York pour soutenir l'équipe nationale. Ils démontrent concrètement que le football peut unir toute une région.

L'un des supporters kazakhs a souligné dans son message vidéo que deux Kazakhs vivant en Amérique supportent l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Tenant les drapeaux du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan et vêtus de costumes nationaux, ils ont exprimé leurs vœux sincères.

Les supporters tadjiks posent également avec le drapeau de l'Ouzbékistan et se maquillent le visage aux couleurs de l'Ouzbékistan pour souhaiter bonne chance aux « Loups Blancs ». Ces scènes montrent que le football ne connaît pas de frontières et rapproche davantage les peuples frères.

L'initiative de Xushnudbek Xudoyberdiyev vise à manifester cette solidarité encore plus largement. Les écharpes aux drapeaux des cinq États ne sont pas de simples souvenirs. Elles représentent l'histoire commune, la culture proche et les liens de fraternité des peuples d'Asie centrale.

Dans la vidéo filmée à l'aéroport, le blogueur ouvre la valise et montre les écharpes. Les symboles de l'Ouzbékistan, du Kazakhstan, du Kirghizistan, du Tadjikistan et du Turkménistan s'y harmonisent. Xushnudbek a déclaré qu'il offrirait ces écharpes aux supporters frères aux États-Unis pour leur exprimer sa gratitude.

Cette initiative a été chaleureusement accueillie par les utilisateurs des réseaux sociaux. Beaucoup ont salué cette idée comme une action bénéfique servant non seulement le football, mais aussi l'amitié et la solidarité entre les peuples d'Asie centrale.

La qualification de l'équipe nationale d'Ouzbékistan pour le Mondial est devenue un événement exceptionnel pour toute la région. En effet, l'Ouzbékistan est le premier pays d'Asie centrale à atteindre la phase finale de la Coupe du Monde. C'est pourquoi les supporters des pays voisins considèrent les « Loups Blancs » non seulement comme l'équipe de l'Ouzbékistan, mais comme le représentant de toute la région.

Des millions de supporters attendent avec impatience chaque match de l'Ouzbékistan. Certains soutiendront l'équipe nationale depuis Tachkent, Almaty, Bichkek, Douchanbé ou Achgabat, et d'autres depuis diverses villes des États-Unis.

Ce soutien peut être une grande force morale pour les joueurs. En entrant sur le terrain, l'équipe nationale d'Ouzbékistan sentira que derrière elle se trouvent non seulement 37 millions de personnes, mais aussi les vœux sincères et la confiance de toute la région d'Asie centrale.

Le football prend parfois un sens bien plus grand qu'un simple sport. Il unit les peuples, fait oublier les frontières et rassemble des personnes proches autour d'émotions communes.

Le fait que Xushnudbek Xudoyberdiyev parte avec une valise d'écharpes exprime précisément ce sens. L'idée principale de cette initiative est claire : même si nous vivons dans des États différents, notre histoire, notre culture et notre fraternité sont une.

Pendant la Coupe du Monde, les drapeaux des cinq États pourraient être brandis côte à côte dans les stades et les rues des États-Unis. Cela montrera au monde entier l'amitié et la solidarité des peuples d'Asie centrale.

Alors que l'équipe nationale d'Ouzbékistan commence son parcours au Mondial, le fait d'avoir un soutien aussi vaste et sincère revêt une importance particulière. Les « Loups Blancs » s'efforceront de s'imposer sur le terrain, tandis que les supporters manifesteront l'unité de l'Asie centrale dans les tribunes et les rues.