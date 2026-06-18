Ruben Amorim souhaite amener des stars du Sporting à l'AC Milan

Le nouvel entraîneur du club italien AC Milan, Ruben Amorim, a dévoilé ses premiers plans sérieux pour renforcer l'effectif. Le technicien portugais ambitionne d'amener à San Siro deux joueurs clés ayant brillé sous les couleurs de son ancienne équipe, le Sporting. Ces transferts pourraient non seulement impacter le Milan, mais aussi perturber les plans des géants de la Premier League. C'est ce qu'indique une information de Goal.com.

Selon Sky Sport Italia, les cibles principales d'Amorim sont le milieu de terrain Morten Hjulmand et l'ailier offensif Francisco Trincao. L'entraîneur souhaite poursuivre sa collaboration à Milan avec ces joueurs qui ont performé à haut niveau sous ses ordres à Lisbonne. Cette démarche est pleinement soutenue par la direction du Milan.

Concurrence avec les clubs de Manchester

Le Milan fera face à une concurrence sérieuse pour Morten Hjulmand. Le milieu défensif danois de 26 ans est depuis longtemps suivi par les recruteurs de Manchester City et Manchester United. Les champions d'Angleterre le considéraient comme le candidat idéal pour rajeunir leur effectif, mais l'intervention personnelle d'Amorim pourrait changer la donne.

Bien que la direction du Sporting ait initialement exigé une indemnité de transfert de 80 millions d'euros pour Hjulmand, les dernières informations indiquent que les Portugais sont prêts à négocier. Actuellement, le prix du joueur est estimé entre 40 et 50 millions d'euros, ce qui crée des conditions financières plus favorables pour le Milan et augmente les chances de transfert.

La deuxième cible, Francisco Trincao, a séduit Amorim par sa capacité à évoluer à n'importe quel poste de l'attaque. L'entraîneur le considère comme un élément essentiel pour construire un football moderne, dynamique et agressif. La direction du Milan vise précisément à instaurer ce style de jeu.

Confiance des propriétaires du club

Le propriétaire du Milan, Gerry Cardinale, lie la nomination de Ruben Amorim à la stratégie à long terme du club. Selon lui, le technicien portugais est l'un des plus innovants et passionnés de la nouvelle génération d'entraîneurs européens. Cardinale a promis de fournir toutes les ressources nécessaires au coach.

Si ces transferts se concrétisent, le Milan devrait redevenir l'un des favoris non seulement en Serie A, mais aussi en Ligue des Champions la saison prochaine. Goal.com souligne que l'activité d'Amorim sur le marché des transferts témoigne de l'entrée du Milan dans une nouvelle ère.