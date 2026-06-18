Le capitaine de l'équipe d'Angleterre, Harry Kane, a marqué un tournant historique lors du match contre la Croatie dans le cadre de la Coupe du Monde. L'attaquant expérimenté a égalé le record de la légende Gary Lineker en inscrivant des buts durant la rencontre. Ce match restera mémorable non seulement pour les buts, mais aussi pour les décisions de la VAR et les luttes intenses. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Dans les 10 premières minutes du match, Noni Madueke a été renversé par Luka Modric dans la surface de réparation. L'arbitre Clement Turpin a accordé un penalty sans hésiter. Harry Kane s'est avancé pour tirer dans son style caractéristique, mais le gardien croate Dominik Livakovic a réussi à l'arrêter. Cependant, la joie fut de courte durée : après vérification de la VAR, il a été établi que le gardien était sorti trop tôt de sa ligne et que Josko Gvardiol était entré prématurément dans la surface.

Harry Kane a froidement converti le penalty réattribué pour ouvrir le score. Selon Goal.com, ce but a offert un excellent début de tournoi au nouvel entraîneur de l'équipe nationale, Thomas Tuchel. Cependant, l'équipe de Croatie a rapidement montré qu'elle n'avait pas l'intention de s'avouer vaincue.

Records et luttes intenses

Le talentueux joueur croate Martin Baturina a égalisé avec une frappe précise hors de la surface de réparation, battant Jordan Pickford. Malgré cela, l'Angleterre n'a pas cessé d'attaquer. L'attaquant du Bayern, Harry Kane, a dominé dans les airs pour inscrire un deuxième but de la tête.

Ce but était le dixième de Harry Kane en Coupe du Monde, lui permettant d'égaler Gary Lineker, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Angleterre. Kane est désormais très proche de devenir le recordman absolu de la sélection nationale. Le joueur a prouvé une fois de plus qu'il est non seulement un maître des penalties, mais aussi dangereux dans le jeu aérien.

Le rythme du match s'est encore accéléré juste avant la fin de la première mi-temps. À la 45e minute, Petar Musa a profité d'erreurs dans la défense anglaise pour porter le score à 2-2. Cette première période intense a offert un véritable spectacle aux supporters, tandis que Harry Kane a gravé son nom en lettres d'or dans les annales du football anglais.