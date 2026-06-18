Thierry Henry accuse Cristiano Ronaldo de faire passer ses intérêts avant ceux de l'équipe

L'une des figures légendaires du football, Thierry Henry, a vivement critiqué Cristiano Ronaldo après le match de l'équipe nationale du Portugal contre la RD Congo dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. La rencontre, qui s'est déroulée au NRG Stadium de Houston et s'est soldée par un match nul 1-1, s'est transformée en une perte de points inattendue pour les Portugais. Selon Henry, les actions inappropriées de Ronaldo sur le terrain sont la raison pour laquelle l'équipe n'a pas pu remporter la victoire. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

D'après Goal.com, Thierry Henry a souligné lors d'une émission d'analyse sur Fox News que Cristiano Ronaldo se concentrait davantage sur ses records personnels que sur le jeu collectif. Bien que l'attaquant de 41 ans soit devenu le joueur le plus âgé à entrer en jeu dans l'histoire des Coupes du Monde lors de ce match, son efficacité suscite de grands doutes chez les experts.

Erreur tactique et intérêt personnel

Henry a cité un exemple précis d'une situation en seconde période. Alors que Joao Cancelo progressait avec le ballon, Ronaldo, au lieu de créer un espace libre, a barré la route à Bruno Fernandes. « Le plus important est que l'équipe marque, pas vous. Parce que Ronaldo voulait tellement marquer, il a bloqué la trajectoire de la passe qui aurait dû aller à Bruno Fernandes. S'il avait entraîné le défenseur avec lui en courant vers la surface de réparation, Bruno aurait facilement pu marquer dans un but ouvert », a déclaré l'ancienne star française.

Selon les analyses, l'intuition de Cristiano Ronaldo l'a trahi cette fois-ci. En cherchant à recevoir le ballon lui-même, il a entravé la conclusion logique de l'attaque. Henry a ajouté qu'en expliquant cette situation, le travail des défenseurs est devenu beaucoup plus facile et que l'attaque du Portugal a perdu de sa tranchant.

Les données statistiques confirment également les critiques d'Henry. Ronaldo n'a pas réussi à décocher un seul tir cadré vers le but adverse durant tout le match. Cela a été enregistré comme l'une des pires performances de sa longue carrière internationale. L'agacement de l'attaquant, qui cherche à établir un record en participant à sa sixième Coupe du Monde, était clairement visible sur le terrain.

Incompréhensions entre coéquipiers

Pendant le match, on a senti que non seulement les experts, mais aussi les joueurs sur le terrain étaient mécontents des actions de Ronaldo. En particulier, les caméras ont capté Bruno Fernandes agitant les mains avec frustration à plusieurs reprises, demandant à son coéquipier de créer de l'espace. Selon Henry, de tels désaccords entre les deux leaders de l'équipe impactent négativement le jeu global du Portugal.

Le début des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 pour l'équipe nationale du Portugal ne s'est pas déroulé comme prévu. Le match nul contre une équipe considérée comme outsider, la RD Congo, met une pression énorme sur l'entraîneur principal et les joueurs cadres. Dans les prochains matchs, la place de Cristiano Ronaldo dans le onze de départ et sa capacité à s'adapter à la tactique collective resteront sans doute le principal sujet de discussion.