Coupe du Monde 2026 : l'Angleterre s'impose avec détermination face à la Croatie

Dans le cadre du groupe L de la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique, l'Angleterre et la Croatie se sont affrontées. Les « Three Lions », menés par Thomas Tuchel, ont débuté le tournoi avec une victoire convaincante et prolifique, s'imposant 4-2. Ce match a mis en lumière le potentiel offensif des Anglais, tout en révélant certaines lacunes défensives. C'est ce que rapporte Goal.com.

Le match a commencé favorablement pour l'Angleterre. L'arbitre a accordé un penalty après que Noni Madueke a été fauché dans la surface par Luka Modric. Si Dominik Livakovic a réussi à repousser la première tentative de Harry Kane, l'attaquant du Bayern n'a pas tremblé lors de la répétition accordée suite à une faute, ouvrant ainsi le score.

L'équipe de Croatie n'a pas abdiqué facilement. Martin Baturina a rétabli l'équilibre d'une frappe précise dans la lucarne du but de Jordan Pickford depuis 20 mètres. Six minutes plus tard, Harry Kane a inscrit son doublé d'une tête puissante sur un corner tiré par Declan Rice. Cependant, dans les derniers instants de la première période, Petar Musa a égalisé avec une frappe remarquable.

Jude Bellingham et la domination en seconde période

Dès le début de la seconde période, l'Angleterre a repris l'avantage. Jude Bellingham, après une passe d'Elliot Anderson, a pénétré dans la surface pour loger le ballon dans le coin inférieur du but de Dominik Livakovic. Ce but a été le tournant du match, permettant aux Anglais de prendre totalement le contrôle du jeu.

Les consignes de Thomas Tuchel données à la mi-temps ont porté leurs fruits. Jude Bellingham et Declan Rice ont continué de menacer le but adverse. Le défenseur de Manchester City Nico O'Reilly et Anthony Gordon ont également eu des occasions franches, mais le gardien croate a fait preuve de virtuosité pour sauver son équipe de buts quasi certains.

Le point final a été mis par Marcus Rashford, entré en jeu. Sur un service de Bukayo Saka, Marcus Rashford a placé le ballon dans le coin opposé pour fixer le score final à 4-2. Selon Goal.com, bien que la victoire soit acquise, les espaces laissés en défense anglaise doivent donner matière à réflexion à Thomas Tuchel.

Ainsi, l'équipe d'Angleterre commence la Coupe du Monde avec trois points. Alors que Harry Kane lance sa course pour le « Soulier d'Or », Jude Bellingham a prouvé une fois de plus qu'il est le véritable leader de l'équipe. La Croatie, malgré la défaite, a livré une performance honorable et tentera de rectifier le tir lors des prochaines rencontres de groupe.