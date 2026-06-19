La Coupe du Monde 2026, qui se déroule intensément sur les pelouses d'Amérique du Nord, a enregistré un nouveau résultat massif et prolifique. Dans le cadre de la 2ème journée, l'équipe nationale du Canada n'a fait aucune grâce au Qatar, s'imposant sur un score écrasant de 6-0. L'attaquant canadien Jonathan David a été désigné comme le héros absolu et le meilleur joueur de cette rencontre intense.

Le show de buts de Jonathan David et la course au titre de meilleur buteur

Le talentueux attaquant de 26 ans, évoluant à la Juventus, a livré une véritable performance lors du match contre le Qatar. Il a frappé trois fois avec précision, signant l'un des premiers triplés de cette Coupe du Monde 2026 et assurant le succès de son équipe.

Grâce à cette efficacité, David a porté son total de buts dans le tournoi à 3. Actuellement, il co-dirige le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026, à égalité avec le légendaire Lionel Messi.

Record du Mondial : Les scores les plus larges de la Coupe du Monde 2026

La victoire du Canada 6-0 contre le Qatar est non seulement historique pour l'équipe, mais elle entre également dans les annales de ce Mondial. Ce résultat, conjointement avec un autre match précédent, constitue le score le plus large du tournoi.

Match Score Différence de buts Héros du match Canada — Qatar 6:0 +6 Jonathan David (Triplé) Allemagne — Curaçao 7:1 +6 Ligne d'attaque de l'Allemagne

Conclusion finale des commentateurs sportifs : L'équipe nationale du Canada affiche un football encore plus intense et offensif que prévu lors de ce Mondial à domicile. Le fait que Jonathan David transpose sa forme exceptionnelle à la Juventus en équipe nationale augmente considérablement les chances des Nord-Américains en phase éliminatoire. Son duel à distance avec Lionel Messi pour le « Soulier d'Or » de la Coupe du Monde 2026 apporte une intrigue particulière au tournoi.

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