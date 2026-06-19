Le triplé de Jonathan David le place à égalité avec Messi

·30·Sport
Le triplé de Jonathan David le place à égalité avec Messi

La Coupe du Monde 2026, qui se déroule intensément sur les pelouses d'Amérique du Nord, a enregistré un nouveau résultat massif et prolifique. Dans le cadre de la 2ème journée, l'équipe nationale du Canada n'a fait aucune grâce au Qatar, s'imposant sur un score écrasant de 6-0. L'attaquant canadien Jonathan David a été désigné comme le héros absolu et le meilleur joueur de cette rencontre intense.

Le show de buts de Jonathan David et la course au titre de meilleur buteur

Le talentueux attaquant de 26 ans, évoluant à la Juventus, a livré une véritable performance lors du match contre le Qatar. Il a frappé trois fois avec précision, signant l'un des premiers triplés de cette Coupe du Monde 2026 et assurant le succès de son équipe.

Grâce à cette efficacité, David a porté son total de buts dans le tournoi à 3. Actuellement, il co-dirige le classement des meilleurs buteurs de la Coupe du Monde 2026, à égalité avec le légendaire Lionel Messi.

Record du Mondial : Les scores les plus larges de la Coupe du Monde 2026

La victoire du Canada 6-0 contre le Qatar est non seulement historique pour l'équipe, mais elle entre également dans les annales de ce Mondial. Ce résultat, conjointement avec un autre match précédent, constitue le score le plus large du tournoi.

Match

Score

Différence de buts

Héros du match

Canada — Qatar

6:0

+6

Jonathan David (Triplé)

Allemagne — Curaçao

7:1

+6

Ligne d'attaque de l'Allemagne

Conclusion finale des commentateurs sportifs :

L'équipe nationale du Canada affiche un football encore plus intense et offensif que prévu lors de ce Mondial à domicile. Le fait que Jonathan David transpose sa forme exceptionnelle à la Juventus en équipe nationale augmente considérablement les chances des Nord-Américains en phase éliminatoire. Son duel à distance avec Lionel Messi pour le « Soulier d'Or » de la Coupe du Monde 2026 apporte une intrigue particulière au tournoi.

Suivez toujours avec nous les dernières nouvelles officielles, les statistiques exclusives et les informations brûlantes de la Coupe du Monde depuis l'autre côté de l'océan !

Jonathan DavidLionel MessiCanadaQatarJuventus
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Pronostic de Khabib Nurmagomedov : qui remportera la Coupe du Monde 2026 et le Soulier d'Or ?Pronostic de Khabib Nurmagomedov : qui remportera la Coupe du Monde 2026 et le Soulier d'Or ?Aujourd'hui, 12:33Khabib Nurmagomedov révèle ses trois équipes favorites pour la Coupe du Monde 2026Khabib Nurmagomedov révèle ses trois équipes favorites pour la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 12:02Favoris de la Coupe du Monde 2026 : Goal publie son nouveau classementFavoris de la Coupe du Monde 2026 : Goal publie son nouveau classementAujourd'hui, 11:52Bonne nouvelle pour l'Angleterre : Harry Kane et Declan Rice de retourBonne nouvelle pour l'Angleterre : Harry Kane et Declan Rice de retourAujourd'hui, 11:50Le Mexique bat la Corée du Sud et se qualifie prématurément pour les play-offsLe Mexique bat la Corée du Sud et se qualifie prématurément pour les play-offsAujourd'hui, 09:02Officiel : Liverpool annonce le transfert d'un talent espagnolOfficiel : Liverpool annonce le transfert d'un talent espagnolAujourd'hui, 07:53
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un journal espagnol inclut Husanov dans la liste des absents à la Coupe du monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan