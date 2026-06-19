Super-transfert : le Real Madrid s'apprête à passer à l'offensive pour Michael Olise

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Super-transfert : le Real Madrid s'apprête à passer à l'offensive pour Michael Olise

Alors que les débats sur la Coupe du Monde font rage de l'autre côté de l'océan, les grands clubs européens ont déjà élaboré d'immenses plans pour le prochain mercato estival. En particulier, selon l'insider José Félix Díaz, le milieu offensif du Bayern Munich et de l'équipe de France, Michael Olise, figure toujours en haut de la liste des transferts du Real Madrid.

Le « Club Royal » prévoit de lancer des démarches officielles et sérieuses pour s'attacher les services du talentueux ailier de 24 ans dès la fin du Mondial, qui se déroulera du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Profil de transfert actuel de Michael Olise

Indicateur

Données (Transfermarkt)

Poste

Milieu offensif / Ailier

Valeur marchande

~ 150 millions d'euros

Club actuel

Bayern Munich

Durée du contrat

Jusqu'à fin juin 2029

Pourquoi le Real Madrid et Olise ?

Les performances éclatantes et constantes de Michael Olise à Munich et avec l'équipe de France ont totalement captivé l'attention de Florentino Pérez et des recruteurs madrilènes. Le Real souhaite rendre sa ligne d'attaque encore plus redoutable et diversifiée grâce à ce transfert :

  • Plan stratégique : Le géant espagnol suit de près la participation du joueur à la Coupe du Monde et son état physique. L'offensive totale pour le transfert débutera précisément après la finale du Mondial.

  • Difficultés de négociation : La direction du Bayern n'est pas disposée à laisser partir son leader facilement. D'autant plus que la valeur marchande du joueur est estimée à 150 millions d'euros et que son contrat court jusqu'en 2029, ce qui exigera un investissement financier colossal de la part du club madrilène.

Avis des analystes de transfert :

Le passage d'Olise au Real s'intégrerait parfaitement dans un nouveau projet « Galacticos ». Cependant, le club munichois ne céderait une figure aussi importante, sous contrat à long terme, que contre une somme astronomique record. Pour l'instant, toute l'attention et la pression sont portées sur les résultats de la Coupe du Monde 2026.

Continuez à suivre avec nous les rumeurs de transfert les plus brûlantes du Mondial, les insiders exclusifs et l'évolution des événements sur le terrain !

Real MadridMichael OliseBayern MunichFrance
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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