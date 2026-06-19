Abbosbek Fayzullayev devient le joueur le plus rapide du Mondial

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Abbosbek Fayzullayev devient le joueur le plus rapide du Mondial

Le milieu de terrain de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abbosbek Fayzullayev, a été reconnu comme le joueur ayant atteint la vitesse la plus élevée lors de la première journée de la Coupe du Monde 2026.

Selon les données de la plateforme SofaScore, le joueur de 22 ans a atteint une vitesse de 36 km/h pendant le match. Ce résultat est le plus élevé parmi tous les joueurs ayant foulé la pelouse lors de la première journée.

Le Croate Josip Stanišić suit Fayzullayev dans le classement, avec une vitesse maximale de 35,9 km/h. Le représentant de la Côte d'Ivoire, Wilfrid Singo, occupe la troisième place avec 35,8 km/h.

De plus, l'Allemand Nathaniel Braun et l'Algérien Rafik Belghali ont enregistré 35,7 km/h, tandis que l'Anglais Nico O'Reilly a atteint 35,6 km/h.

Cette performance d'Abbosbek démontre une fois de plus sa condition physique exceptionnelle, sa rapidité et sa capacité à mettre la pression sur la défense adverse sur les ailes.

Lors de son premier match de Coupe du Monde, Fayzullayev a marqué contre la Colombie, inscrivant ainsi le tout premier but de l'histoire de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors d'un Mondial.

Un but historique et la vitesse maximale du tournoi : tout cela montre que le jeune joueur exprime tout son potentiel sur la scène mondiale. Ses performances pourraient attirer davantage l'attention des plus grands clubs européens.

Les supporters ouzbeks attendent de Fayzullayev un jeu tout aussi rapide, audacieux et efficace lors des prochains matchs.

Abbosbek FayzullayevOuzbékistanSofaScoreCroatieColombie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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