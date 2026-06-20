Abbosbek Fayzullayev devient une star des réseaux sociaux en Colombie !

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Abbosbek Fayzullayev devient une star des réseaux sociaux en Colombie !

La Coupe du Monde, qui se déroule sur les terrains des États-Unis, du Canada et du Mexique, surprend les supporters latino-américains non seulement par l'intensité des matchs, mais aussi par des événements inattendus. Selon l'éminente publication latino-américaine «Hablalonoticias» , le milieu offensif de 22 ans de l'équipe nationale d'Ouzbékistan Abbosbek Fayzullayev est devenu un véritable phénomène des réseaux sociaux dans ce pays après le match contre la Colombie.

Bien que nos représentants aient concédé une défaite 1-3 face à la Colombie lors de la première journée, Abbosbek a captivé l'attention de milliers de supporters dans le pays adverse, en particulier des femmes, grâce à son jeu éclatant et son charisme.

L'auteur du but historique au stade Azteca

Le premier but de l'histoire du football ouzbek en Coupe du Monde a été inscrit par Fayzullayev. À la 60e minute du match disputé au légendaire stade Azteca au Mexique, la situation historique suivante s'est produite :

Le gardien colombien Camilo Vargas a réussi à repousser une frappe puissante et complexe du capitaine Eldor Shomurodov. Cependant, Abbosbek Fayzullayev a été le premier à atteindre le ballon qui remontait. Malgré sa taille modeste, il a placé le ballon dans les filets adverses d'une tête rapide et agile, célébrant ainsi notre premier but en phase finale de Coupe du Monde.

Le nouveau « crush » des Colombiennes et la comparaison avec Richard Rios

Dès la fin de la rencontre, dans le segment colombien de X (Twitter) et Instagram , le nom du footballeur ouzbek s'est retrouvé parmi les tendances les plus hautes. Les supporters colombiens le qualifient de « joueur le plus séduisant de ce Mundial ».

Certains fans locaux ont même commencé à comparer Fayzullayev à la star et au joueur le plus charismatique de leur propre équipe nationale, le milieu de terrain du Benfica Richard Rios . Le style unique et l'apparence des deux joueurs sur le terrain suscitent des débats passionnés sur le web.

Profil rapide d'Abbosbek Fayzullayev

Indicateur

Détails

Âge

22 ans

Statut à la CM-2026

Auteur du premier but de l'histoire de l'Ouzbékistan en Coupe du Monde

Club actuel

«Istanbul Başakşehir» (Turquie)

Anciens clubs

«Pakhtakor» (Tachkent), CSKA (Moscou)

Du CSKA à la Turquie : l'amour des fans internationaux

Peu importe où joue Abbosbek Fayzullayev, il a cette capacité de devenir rapidement le chouchou des tribunes. Lorsqu'il a quitté le Pakhtakor pour le CSKA Moscou à l'été 2023, il avait également conquis le cœur des supporters russes.

Bien qu'il ait été transféré l'année dernière (été 2025) au club de la Super Lig turque «Istanbul Başakşehir» , de nombreux passionnés de football en Russie soutiennent sincèrement l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors de ce Mundial, précisément grâce à la participation d'Abbosbek.

Un match extrêmement intense attend nos représentants contre le Portugal. Nous souhaitons d'immenses victoires à Abbosbek Fayzullayev, qui a enflammé les réseaux sociaux, et aux élèves de Fabio Cannavaro pour la prochaine rencontre !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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