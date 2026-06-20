Coupe du Monde : l'Algérie porte plainte auprès de la FIFA contre Lionel Messi et Mac Allister

La défaite 0-3 subie face à l'Argentine lors du match d'ouverture de la phase de groupes de la Coupe du Monde a provoqué la vive réaction de la Fédération algérienne de football. Les Nord-Africains, mécontents des décisions de l'arbitre polonais Szymon Marciniak, ont adressé une plainte officielle à la FIFA. Les principales critiques portent sur des interventions brutales impliquant Lionel Messi et Alexis Mac Allister. C'est ce que rapporte Goal.com.

Selon The Athletic, la partie algérienne souligne particulièrement un incident survenu à la 30e minute de jeu. Le capitaine argentin Lionel Messi aurait effectué un geste dangereux avec les crampons de sa chaussure lors d'un duel avec le défenseur Aissa Mandi. La fédération algérienne estime que Messi aurait dû être expulsé du terrain dans cette situation.

La plainte mentionne également un épisode lié au milieu de terrain Alexis Mac Allister. Il aurait frappé l'Algérien Ibrahim Maza avec le coude lors d'un duel, sans qu'aucune sanction disciplinaire ne soit prise par l'arbitre. La partie algérienne affirme que de tels incidents ont directement influencé le résultat du match.

Réaction de l'entraîneur et de la fédération

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Algérie, Vladimir Petkovic, n'a pas caché son mécontentement concernant l'arbitrage. « Il est inutile de commenter des situations hypothétiques, mais tout le monde a tout vu, moi y compris », a souligné le technicien. Selon des sources anonymes au sein de la fédération, l'équipe est profondément indignée par le manque de sécurité de ses joueurs sur le terrain.

Dans l'ombre de ces polémiques, ce match a revêtu une importance historique pour Lionel Messi. Il a disputé son 200e match avec l'Argentine et a inscrit un triplé. Avec ces buts, Messi bat le record de 16 buts établi par Miroslav Klose dans l'histoire des Coupes du Monde. Cependant, les protestations de l'équipe adverse ont quelque peu terni cette soirée festive.

Pour l'instant, la FIFA et les autres organisations footballistiques officielles n'ont pas fait de déclaration concernant la plainte de l'Algérie. Les champions du monde en titre continuent de se préparer pour leurs prochains matchs. L'Argentine affrontera les équipes nationales d'Autriche et de Jordanie lors des prochaines étapes de la phase de groupes. Les hommes de Lionel Scaloni devront maintenir un équilibre entre discipline et offensive pour régler rapidement leur qualification pour les play-offs.