Lutte pour la tête du groupe : compositions Allemagne – Côte d'Ivoire

Heure de Tachkent 01:00le match central du groupe E est sur le point de commencer. Les deux équipes ont récolté 3 points lors de la première journée, et cette rencontre à Toronto déterminera le leader du groupe.

Pour rappel, lors de la 1ère journée, les Allemands ont écrasé Curaçao 7:1 tandis que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a remporté une victoire difficile mais cruciale contre l'Équateur 1:0 sur le score final.

Compositions officielles :

Allemagne Côte d'Ivoire Manuel Neuer (GK) Yahia Fofana (GK) Jonathan Tah Wilfried Singo Nico Schlotterbeck Gislin Konan Nathaniel Braun Emmanuel Agbadu Joshua Kimmich Odilon Kossounou Felix Nmecha Franck Kessié Aleksandar Pavlovic Inao Ouattara Leroy Sané Ibrahim Sangaré Jamal Musiala Amad Diallo Florian Wirtz Oumar Diomandé Kai Havertz Boniface Bonny

Points clés avant le match :

Puissance offensive : L'Allemagne cherchera à maintenir son rythme offensif après son résultat impressionnant lors du premier match (Musiala, Wirtz et Havertz avaient marqué lors de cette rencontre).

Défense disciplinée : Les « Éléphants » visent à défendre avec autant d'ordre que contre l'Équateur et à briser les combinaisons du géant européen grâce à un milieu physiquement robuste mené par Franck Kessié.

L'équipe qui remportera ce duel pourrait valider prématurément son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Nous souhaitons un beau match riche en buts aux deux équipes !