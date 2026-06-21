Lutte pour la tête du groupe : compositions Allemagne – Côte d'Ivoire

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Lutte pour la tête du groupe : compositions Allemagne – Côte d'Ivoire

Heure de Tachkent 01:00le match central du groupe E est sur le point de commencer. Les deux équipes ont récolté 3 points lors de la première journée, et cette rencontre à Toronto déterminera le leader du groupe.

Pour rappel, lors de la 1ère journée, les Allemands ont écrasé Curaçao 7:1 tandis que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a remporté une victoire difficile mais cruciale contre l'Équateur 1:0 sur le score final.

Compositions officielles :

Allemagne

Côte d'Ivoire

Manuel Neuer (GK)

Yahia Fofana (GK)

Jonathan Tah

Wilfried Singo

Nico Schlotterbeck

Gislin Konan

Nathaniel Braun

Emmanuel Agbadu

Joshua Kimmich

Odilon Kossounou

Felix Nmecha

Franck Kessié

Aleksandar Pavlovic

Inao Ouattara

Leroy Sané

Ibrahim Sangaré

Jamal Musiala

Amad Diallo

Florian Wirtz

Oumar Diomandé

Kai Havertz

Boniface Bonny

Points clés avant le match :

  • Puissance offensive : L'Allemagne cherchera à maintenir son rythme offensif après son résultat impressionnant lors du premier match (Musiala, Wirtz et Havertz avaient marqué lors de cette rencontre).

  • Défense disciplinée : Les « Éléphants » visent à défendre avec autant d'ordre que contre l'Équateur et à briser les combinaisons du géant européen grâce à un milieu physiquement robuste mené par Franck Kessié.

L'équipe qui remportera ce duel pourrait valider prématurément son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Nous souhaitons un beau match riche en buts aux deux équipes !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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