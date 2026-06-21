Lutte pour la tête du groupe : compositions Allemagne – Côte d'Ivoire
Heure de Tachkent 01:00le match central du groupe E est sur le point de commencer. Les deux équipes ont récolté 3 points lors de la première journée, et cette rencontre à Toronto déterminera le leader du groupe.
Pour rappel, lors de la 1ère journée, les Allemands ont écrasé Curaçao 7:1 tandis que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a remporté une victoire difficile mais cruciale contre l'Équateur 1:0 sur le score final.
Compositions officielles :
Allemagne
Côte d'Ivoire
Manuel Neuer (GK)
Yahia Fofana (GK)
Jonathan Tah
Wilfried Singo
Nico Schlotterbeck
Gislin Konan
Nathaniel Braun
Emmanuel Agbadu
Joshua Kimmich
Odilon Kossounou
Felix Nmecha
Franck Kessié
Aleksandar Pavlovic
Inao Ouattara
Leroy Sané
Ibrahim Sangaré
Jamal Musiala
Amad Diallo
Florian Wirtz
Oumar Diomandé
Kai Havertz
Boniface Bonny
Points clés avant le match :
Puissance offensive : L'Allemagne cherchera à maintenir son rythme offensif après son résultat impressionnant lors du premier match (Musiala, Wirtz et Havertz avaient marqué lors de cette rencontre).
Défense disciplinée : Les « Éléphants » visent à défendre avec autant d'ordre que contre l'Équateur et à briser les combinaisons du géant européen grâce à un milieu physiquement robuste mené par Franck Kessié.
L'équipe qui remportera ce duel pourrait valider prématurément son ticket pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026. Nous souhaitons un beau match riche en buts aux deux équipes !
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