Avant le match opposant les équipes nationales du Portugal et de l'Ouzbékistan dans le cadre de la Coupe du Monde, le célèbre agent de football portugais Paulo Barboza a partagé son opinion. Selon les informations rapportées par la publication « Sport-Express », l'expert doute des chances de sa propre équipe nationale et évalue hautement le potentiel des représentants de l'Ouzbékistan.

L'Ouzbékistan est une équipe plus forte que la RD Congo

Paulo Barboza n'a pas caché avoir suivi le match de l'équipe nationale d'Ouzbékistan contre la Colombie lors de la première journée et en avoir gardé une impression positive. Bien que l'Ouzbékistan ait subi une défaite lors de ce match, son football constructif a attiré l'attention de nombreux experts internationaux.

« Si l'on se base sur le match du Portugal contre la RD Congo, je ne suis pas convaincu de la victoire de notre équipe. J'ai regardé le match de l'Ouzbékistan contre la Colombie. À mon avis, l'Ouzbékistan est une équipe plus forte que la RD Congo. Quant à la Colombie, il n'est même pas nécessaire d'en parler. Le Portugal attend un match très difficile », a déclaré l'agent portugais.

Le Portugal doit apporter des changements dans la composition et l'attaque

L'équipe nationale du Portugal a perdu des points après un match nul inattendu 1-1 contre la RD Congo lors de sa première rencontre du Mondial. Barboza a commenté les performances des joueurs clés de son équipe, notamment Bernardo Silva et Vitinha, soulignant que certains joueurs de l'effectif ne sont pas actuellement dans leur forme sportive optimale.

Selon l'agent, si l'équipe nationale du Portugal souhaite réussir, elle doit se concentrer sur les points suivants :

Réviser la composition de l'équipe ;

Modifier immédiatement le style de jeu de la ligne d'attaque.

Pour rappel, le match Portugal — Ouzbékistan, qui pourrait considérablement modifier la situation dans le groupe G, aura lieu le 23 juin. Les supporters attendent une lutte intense pour la victoire des deux côtés.