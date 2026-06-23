Aston Villa rejette toute offre inférieure à 100 millions de livres pour Morgan Rogers

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Aston Villa rejette toute offre inférieure à 100 millions de livres pour Morgan Rogers

Le club d'Aston Villa, basé à Birmingham, affiche une position ferme concernant sa jeune étoile Morgan Rogers. Alors que les géants de la Premier League, Arsenal et Chelsea, manifestent un vif intérêt pour le joueur, la direction de Villa a annoncé ses exigences en matière de prix de transfert. Les propriétaires du club, Nassef Sawiris et Wes Edens, ont décidé de ne pas brader le talentueux attaquant. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon le Daily Mail, Aston Villa demande au moins 100 millions de livres sterling pour le joueur de 23 ans. La direction du club considère son joueur comme l'un de ses actifs les plus précieux, en s'appuyant sur les prix actuels du marché des transferts. En particulier, les sommes importantes demandées par d'autres clubs pour leurs joueurs ont poussé le club de Birmingham à fixer un prix aussi élevé.

Restrictions financières et politique de transfert

Bien qu'Aston Villa ait enregistré des résultats exceptionnels la saison dernière et remporté la Ligue Europa, le club éprouve des difficultés à respecter les règles financières de l'UEFA (FFP). Selon le règlement, les clubs ne peuvent pas dépenser plus de 70 % de leurs revenus en dépenses liées au football. Pour Villa, qui a précédemment été condamné à une amende de 9,5 millions de livres pour violation de cette règle, la vente de Morgan Rogers pourrait être le seul moyen de rétablir l'équilibre financier.

Néanmoins, le club ne souhaite accorder aucune « remise » à ses rivaux de Premier League. Rogers a prouvé son importance la saison dernière avec 14 buts et 12 passes décisives. L'équipe d'Unai Emery ambitionne une participation digne en Ligue des Champions et a besoin de fonds supplémentaires pour renforcer l'effectif.

Les plans d'Unai Emery et nouvelles cibles

Si Morgan Rogers venait à quitter l'équipe, Unai Emery envisage plusieurs candidats pour renforcer son attaque sur les ailes. Le technicien espagnol s'intéresse de près au jeu de Gabriel Martinelli, son ancien disciple à Arsenal. Cependant, le salaire élevé du Brésilien pourrait constituer un obstacle financier pour Villa.

La liste restreinte du club comprend également les joueurs suivants :

  • Harry Wilson – dont le contrat avec Fulham a expiré et qui est désormais agent libre ;
  • Harvey Barnes – ailier de Newcastle United ;
  • Ibrahim Mbaye – jeune talent du PSG, dont les performances sont actuellement suivies lors de la Coupe du Monde.

Aston Villa cherche actuellement à se débarrasser des dépenses de transfert infructueuses pour des joueurs comme Evann Guessand et Tammy Abraham, ainsi que de la charge salariale des joueurs prêtés. Les négociations pour le transfert de Morgan Rogers devraient devenir l'un des événements les plus retentissants du mercato estival.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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