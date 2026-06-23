Lionel Messi encore héros : l'Argentine bat l'Autriche

L'équipe nationale d'Argentine a remporté une victoire cruciale face à l'Autriche dans le cadre du groupe J. Lors de la rencontre disputée au stade de Dallas, Lionel Messi a inscrit un doublé, assurant le succès de son équipe sur le score de 2-0. Cette victoire renforce la position des champions du monde en titre dans le tournoi. C'est ce qu'informe Goal.com dans son article.

Après le match, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a salué non seulement les buts de son capitaine, mais aussi son dévouement sur le terrain. Selon TyC Sports, l'entraîneur a souligné que le travail sans ballon de Messi et sa contribution au jeu collectif étaient encore plus importants que les buts.

Le dévouement et l'esprit d'équipe du capitaine

Lionel Scaloni a hautement apprécié l'activité de Messi pour récupérer le ballon avant le premier but. « Quand Leo s'active, toute l'équipe s'active. Son éthique de travail et sa passion sur le terrain servent d'exemple aux autres joueurs. Même quand l'équipe était dans une situation difficile, il s'est battu et a créé les conditions de la victoire », a déclaré l'entraîneur.

L'équipe nationale d'Autriche, dirigée par Ralf Rangnick, a tenté de résister aux Argentins avec son style agressif et physique. Cependant, les représentants de l'« Albiceleste » ont résisté à la pression adverse et ont su démontrer leur talent. Scaloni a noté dans son interview que de tels matchs forgent le caractère de l'équipe.

Les défis sur la voie de la défense du titre

Bien que la victoire ait été acquise, le coach argentin n'a pas caché qu'il restait beaucoup de travail. Comparant le match contre l'Autriche à celui contre l'Algérie, il a affirmé qu'il fallait corriger les erreurs face aux adversaires de haut niveau. Il a été souligné que l'euphorie de la victoire faciliterait la correction des lacunes.

De plus, Lionel Scaloni a averti que défendre le titre de champion du monde ne serait pas facile. Selon lui, il y a trop de prétendants au titre et chaque match se jouera dans une lutte intense. « Les gens apprécient le jeu de notre équipe, mais un chemin difficile nous attend. Nous continuerons à nous battre », a conclu le spécialiste.