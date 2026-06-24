La femme de Cucurella affirme avoir reçu des menaces de mort

La famille du défenseur Marc Cucurella, récemment transféré du Chelsea de Londres au Real Madrid, fait l'objet de graves menaces.

L'épouse du footballeur, Claudia Rodriguez, a révélé sur les réseaux sociaux que les insultes et les menaces de mort à son encontre s'étaient multipliées. L'information a été rapportée par le journal portugais A Bola.

Selon Rodriguez, le nombre de messages négatifs reçus a considérablement augmenté après le transfert de son mari au Real Madrid. Certains d'entre eux contiennent non seulement des insultes, mais aussi de graves menaces de mort.

Il a été indiqué qu'une partie de ces messages a été transmise aux autorités. La famille ne considère pas ces menaces comme de simples critiques, mais comme un problème de sécurité.

Cucurella, formé à l'académie du FC Barcelone, avait précédemment déclaré comprendre que son transfert puisse susciter le mécontentement de certains supporters, puisqu'il a rejoint le Real Madrid, le rival historique du club catalan.

Cependant, le footballeur a souligné qu'il y a une différence majeure entre critiquer sa décision professionnelle et insulter ou menacer les membres de sa famille.

Cucurella a qualifié le franchissement de cette limite d'inacceptable. Il a insisté sur le fait que la rivalité et le soutien dans le football ne devraient jamais atteindre un niveau menaçant la vie privée et la sécurité des individus.

Parallèlement, le défenseur espagnol a noté qu'il était très difficile de refuser une offre provenant d'un club comme le Real Madrid.

La saison dernière, Cucurella a disputé 50 matchs toutes compétitions confondues avec Chelsea. Il a marqué un but et délivré quatre passes décisives.

Le footballeur s'apprête désormais à entamer une nouvelle étape de sa carrière à Madrid. Cependant, les tensions entourant son transfert sont devenues un problème sérieux dépassant le cadre du football.