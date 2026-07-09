Yamal évoque deux légendes : un changement d'ère après la Coupe du Monde 2026 ?

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Yamal évoque deux légendes : un changement d'ère après la Coupe du Monde 2026 ?

L'ailier de l'équipe nationale d'Espagne, Lamine Yamal, s'est exprimé sur deux grandes stars qui ont façonné sa vision du football durant son enfance.

Dans le contexte de l'élimination précoce du Portugal et du Brésil lors de la Coupe du Monde 2026, les propos de Yamal sur Cristiano Ronaldo et Neymar ont particulièrement attiré l'attention des fans.

Yamal évoque ses héros d'enfance

La jeune star espagnole a ouvertement parlé de l'importance qu'ont eue Cristiano Ronaldo et Neymar pour sa génération.

« Cristiano Ronaldo et Neymar ont été les figures les plus importantes du football pour ma génération depuis mon enfance. Je leur adresse mes meilleurs vœux », a déclaré Yamal.

Ces mots interviennent alors que l'avenir de Ronaldo et Neymar en équipe nationale fait l'objet de nombreuses discussions.

Le dernier Mondial pour Ronaldo

Auparavant, Cristiano Ronaldo avait annoncé que la Coupe du Monde 2026 serait la dernière de sa carrière.

Le Portugal a quitté la compétition en huitièmes de finale après une défaite 0-1 contre l'Espagne.

Neymar a également pris une décision difficile

Des informations ont circulé selon lesquelles Neymar aurait également mis fin à sa carrière avec l'équipe nationale du Brésil.

L'équipe du Brésil a fait ses adieux au tournoi en huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2026 après une défaite 1-2 contre la Norvège.

La nouvelle génération rend hommage aux anciennes légendes

Lamine Yamal est aujourd'hui reconnu comme l'un des jeunes footballeurs les plus brillants d'Espagne.

Ses propos sur Ronaldo et Neymar illustrent une fois de plus le passage de témoin dans le football. Alors que les stars qui ont marqué une époque s'effacent progressivement, la nouvelle génération, représentée par Yamal, prend désormais le devant de la scène.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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