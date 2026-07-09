La vieille photo de Kane avec Beckham : qui est la fille à ses côtés ?

Sur les réseaux sociaux, une photo de 2005 montrant Harry Kane et son amie d'enfance Katie Goodland aux côtés de David Beckham a suscité de nombreuses réactions.

Ce cliché, qui semblait être un simple souvenir, a pris une toute autre dimension au fil des années. En effet, les deux enfants sur la photo ont fini par fonder une famille solide.

La photo a été prise en 2005

Il s'avère que le cliché a été pris lors de l'inauguration de l'académie de football de David Beckham.

À l'époque, Katie Goodland et Harry Kane faisaient partie des jeunes joueurs présents. Beckham a posé avec eux, et cette image est devenue, avec le temps, un souvenir fascinant pour les fans.

L'amitié d'enfance transformée en une belle famille

Vingt et un ans plus tard, la fille et le garçon sur la photo sont devenus les personnes les plus proches l'un de l'autre dans la vie.

Aujourd'hui, Harry Kane et Katie Goodland sont les parents de quatre enfants. Ils ne sont pas seulement connus comme un footballeur célèbre et son épouse, mais aussi comme un couple ayant grandi ensemble depuis l'enfance, servant d'exemple à beaucoup.

Kane connaît la meilleure période de sa carrière

Harry Kane brille aujourd'hui sur la scène internationale en tant que capitaine de l'équipe d'Angleterre.

Il réalise l'une des meilleures saisons de sa carrière, est cité parmi les prétendants au Ballon d'Or et brille lors de la Coupe du Monde.

Katie est toujours dans les tribunes

Katie Goodland soutient constamment Kane tout au long de sa carrière.

Elle assiste à presque tous les matchs importants depuis les tribunes pour encourager son mari. Après les rencontres, Kane la rejoint souvent pour prendre des photos de famille.

De la cour d'école aux sommets du football mondial

Autrefois, Harry et Katie allaient à l'école ensemble et jouaient au football dans la cour.

Aujourd'hui, ces souvenirs d'enfance sont devenus l'une des pages les plus sincères du parcours du capitaine anglais. La vieille photo avec Beckham semble être le point de départ de cette histoire.