Opta a calculé les quarts de finale : le duel le plus serré est identifié
Avant les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, le portail statistique Opta a publié ses prévisions sur les probabilités de qualification pour les demi-finales.
Selon les calculs, la France est considérée comme l'équipe ayant la plus forte probabilité d'atteindre le tour suivant. Le match le plus équilibré et imprévisible est celui opposant l'Angleterre à la Norvège.
La France est vue comme le grand favori
Selon l'analyse d'Opta, la probabilité que l'équipe de France batte le Maroc et atteigne les demi-finales est estimée à 74 %.
Pour le Maroc, ce chiffre est de 26 %. Cela signifie que la France est considérée comme le plus grand favori à ce stade.
L'Espagne et l'Argentine sont également jugées supérieures
La probabilité que l'Espagne atteigne les demi-finales face à la Belgique est estimée à 70 %. Pour la Belgique, cette chance est de 30 %.
Dans le duel Argentine — Suisse, le champion en titre est également jugé supérieur. Opta estime la probabilité de qualification de l'Argentine à 69 % et celle de la Suisse à 31 %.
Le duel le plus équilibré : Angleterre — Norvège
Le match Angleterre — Norvège est désigné comme le plus complexe et le plus difficile à prédire des quarts de finale.
Opta estime les chances de l'Angleterre d'atteindre les demi-finales à 62 % et celles de la Norvège à 38 %. Cela montre que l'écart est bien plus faible par rapport aux autres duels.
Prévisions d'Opta
Les probabilités de qualification pour les demi-finales sont les suivantes :
France — 74 %, Maroc — 26 % ;
Espagne — 70 %, Belgique — 30 % ;
Argentine — 69 %, Suisse — 31 % ;
Angleterre — 62 %, Norvège — 38 %.
Les chiffres sont une chose, le terrain en est une autre
Bien que les chiffres d'Opta désignent les favoris, chaque épisode en phase à élimination directe peut changer le sort du match.
Sur le papier, la France, l'Espagne et l'Argentine semblent supérieures en quarts de finale. Mais l'intrigue reste à son comble pour le match Angleterre — Norvège.
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