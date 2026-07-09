Opta a calculé les quarts de finale : le duel le plus serré est identifié

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Opta a calculé les quarts de finale : le duel le plus serré est identifié

Avant les quarts de finale de la Coupe du Monde 2026, le portail statistique Opta a publié ses prévisions sur les probabilités de qualification pour les demi-finales.

Selon les calculs, la France est considérée comme l'équipe ayant la plus forte probabilité d'atteindre le tour suivant. Le match le plus équilibré et imprévisible est celui opposant l'Angleterre à la Norvège.

La France est vue comme le grand favori

Selon l'analyse d'Opta, la probabilité que l'équipe de France batte le Maroc et atteigne les demi-finales est estimée à 74 %.

Pour le Maroc, ce chiffre est de 26 %. Cela signifie que la France est considérée comme le plus grand favori à ce stade.

L'Espagne et l'Argentine sont également jugées supérieures

La probabilité que l'Espagne atteigne les demi-finales face à la Belgique est estimée à 70 %. Pour la Belgique, cette chance est de 30 %.

Dans le duel Argentine — Suisse, le champion en titre est également jugé supérieur. Opta estime la probabilité de qualification de l'Argentine à 69 % et celle de la Suisse à 31 %.

Le duel le plus équilibré : Angleterre — Norvège

Le match Angleterre — Norvège est désigné comme le plus complexe et le plus difficile à prédire des quarts de finale.

Opta estime les chances de l'Angleterre d'atteindre les demi-finales à 62 % et celles de la Norvège à 38 %. Cela montre que l'écart est bien plus faible par rapport aux autres duels.

Prévisions d'Opta

Les probabilités de qualification pour les demi-finales sont les suivantes :

  • France — 74 %, Maroc — 26 % ;

  • Espagne — 70 %, Belgique — 30 % ;

  • Argentine — 69 %, Suisse — 31 % ;

  • Angleterre — 62 %, Norvège — 38 %.

Les chiffres sont une chose, le terrain en est une autre

Bien que les chiffres d'Opta désignent les favoris, chaque épisode en phase à élimination directe peut changer le sort du match.

Sur le papier, la France, l'Espagne et l'Argentine semblent supérieures en quarts de finale. Mais l'intrigue reste à son comble pour le match Angleterre — Norvège.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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