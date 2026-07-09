Le buteur de Surkhon rejoint Pakhtakor : une clause importante dans l'accord

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Le buteur de Surkhon rejoint Pakhtakor : une clause importante dans l'accord

L'attaquant de Surkhon, Stefan Chinedu, poursuivra temporairement sa carrière à Pakhtakor. Le club de Termez a d'abord prolongé le contrat actuel avec l'attaquant nigérian, avant de le prêter au club de Tachkent.

Ce transfert est l'un des événements marquants avant la seconde moitié de la saison de Superliga, car Chinedu avait rapidement attiré l'attention des supporters par ses performances avec Surkhon.

Contrat prolongé avec Chinedu jusqu'en 2027

Selon le service de presse de Surkhon, le club a prolongé le contrat de travail actuel de Stefan Chinedu jusqu'à la fin de l'année 2027.

Cette décision montre que le club de Termez compte toujours sur l'attaquant pour ses projets à long terme. Bien que le joueur soit prêté, ses droits sportifs restent la propriété de Surkhon.

L'attaquant jouera pour Pakhtakor jusqu'à la fin de la saison

Selon l'accord entre les parties, l'attaquant nigérian évoluera sous forme de prêt avec Pakhtakor jusqu'à la fin de la saison 2026.

Pour Pakhtakor, ce transfert pourrait renforcer la concurrence et les options offensives. Chinedu aura l'occasion de prouver sa valeur à un nouveau niveau dans une équipe luttant pour le titre.

10 buts en 14 matchs

Stefan Chinedu a disputé un total de 14 matchs officiels sous les couleurs de Surkhon.

Lors de ces rencontres, l'attaquant a trouvé le chemin des filets à 10 reprises, ce qui fait de lui l'un des légionnaires les plus efficaces de la Superliga.

Surkhon exprime sa gratitude envers l'attaquant

Le club de Termez a tenu à saluer le travail du joueur au sein de l'équipe.

« Notre équipe remercie Chinedu pour son travail dévoué au sein de notre club », a déclaré le club dans un communiqué.

L'enjeu principal derrière ce prêt

Le transfert de Chinedu à Pakhtakor pourrait rendre la compétition de la Superliga encore plus passionnante lors de la seconde moitié de saison.

D'un côté, Pakhtakor obtient un attaquant expérimenté et prolifique. De l'autre, Surkhon sécurise l'avenir du joueur en prolongeant son contrat, gardant ainsi le contrôle sur son destin.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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