L'Atlético de Madrid renforce son milieu : accord trouvé pour le transfert de Morten Hjulmand

L'Atlético de Madrid est sur le point de conclure l'une de ses recrues les plus importantes du mercato estival. L'équipe de Diego Simeone a trouvé un accord total pour le recrutement de Morten Hjulmand, capitaine du Sporting CP. Ce transfert devrait renforcer considérablement l'entrejeu du club madrilène. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon les informations du célèbre insider Fabrizio Romano, l'Atlético de Madrid versera une somme garantie de 40 millions d'euros pour le joueur de 27 ans, membre de l'équipe nationale du Danemark. Ce montant pourrait augmenter de 5 millions d'euros supplémentaires grâce à divers bonus prévus dans le contrat. Ainsi, le coût total du transfert s'élèvera à 45 millions d'euros.

Morten Hjulmand devrait arriver aujourd'hui dans la capitale espagnole pour passer sa visite médicale et finaliser les derniers détails du contrat. Il signera un contrat à long terme à Madrid, valable jusqu'en juin 2031, ce qui témoigne de la grande confiance de la direction du club envers le joueur.

Une période réussie au Sporting CP

Le milieu de terrain danois est devenu un véritable leader de l'équipe au cours de ses trois années passées au club lisboète. Depuis son arrivée en provenance du club italien de Lecce, il a disputé 141 matchs avec le Sporting CP, marquant 10 buts et délivrant 12 passes décisives. Sous sa direction, l'équipe a remporté deux fois le championnat du Portugal et la coupe nationale.

Selon le journal A Bola, après avoir passé sa visite médicale à Madrid, le joueur retournera brièvement à Lisbonne. Il a l'intention de faire ses adieux à ses anciens coéquipiers et au staff technique. C'est son passage au Portugal qui a fait de lui l'un des milieux défensifs les plus convoités d'Europe.

Pour l'Atlético de Madrid, cette acquisition revêt une importance stratégique. Hjulmand, du haut de son mètre 85, est très efficace tant dans les tâches défensives que dans la maîtrise du ballon. Diego Simeone voit en lui le pilier central idéal, doté d'une grande puissance physique et d'une habileté technique.

Victoire sur la concurrence

Il convient de noter que dans la lutte pour Morten Hjulmand, le club madrilène a dû rivaliser avec plusieurs grands clubs. En particulier, Manchester United en Premier League et l'AC Milan en Serie A avaient manifesté un intérêt sérieux pour le joueur. Cependant, le projet concret de l'Atlético de Madrid et l'intérêt personnel de Simeone ont permis de conclure le transfert positivement.

À l'issue des négociations entre les clubs, tous les détails concernant l'échéancier de paiement et le mécanisme de solidarité de la FIFA ont été réglés. Désormais, le joueur danois défendra les couleurs de l'Atlético de Madrid en Liga et en Ligue des champions la saison prochaine. Son arrivée renforce les chances des Madrilènes de lutter pour les titres la saison prochaine.