«Conor a battu Conor» : Makhachev critique sévèrement le retour de McGregor

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«Conor a battu Conor» : Makhachev critique sévèrement le retour de McGregor

L'actuel champion des poids légers de l'UFC, Islam Makhachev, a réagi de manière brève mais très tranchante au premier combat de McGregor après une pause de cinq ans.

Le combattant irlandais a fait son retour dans l'octogone lors du combat principal de l'UFC 329 contre Max Holloway, mais a été battu dès le premier round.

Makhachev a commenté en une phrase :

Après le combat, Islam Makhachev a publié le message suivant sur son réseau social X :

« Conor a battu Conor. Félicitations, Max ».

Avec ces mots, Makhachev a laissé entendre que la défaite de McGregor était due à ses propres erreurs et à son état physique.

Le retour de McGregor a été un échec

Conor McGregor était monté dans l'octogone pour la dernière fois en 2021. Lors de l'UFC 329, il a disputé un combat revanche contre Max Holloway après une longue absence.

Cependant, le duel s'est terminé dès le premier round. McGregor a glissé dans les premières secondes, s'est blessé à la jambe et n'a pas pu poursuivre le combat.

Holloway prend sa revanche

McGregor et Holloway s'étaient affrontés pour la première fois en 2013. Lors de ce combat, l'Irlandais avait gagné par décision des juges.

Cette fois, le combattant américain a dominé dès le premier round, réussissant à prendre sa revanche 13 ans plus tard.

Les relations entre Makhachev et McGregor

Il existe depuis longtemps une tension entre Islam Makhachev et Conor McGregor. En raison de la rivalité de McGregor avec Khabib Nurmagomedov, les échanges entre les deux parties se sont poursuivis pendant des années.

C'est pourquoi le court message de Makhachev est devenu viral sur les réseaux sociaux, provoquant des débats passionnés parmi les fans.

La question principale est désormais : après cette défaite, McGregor reviendra-t-il dans l'octogone pour poursuivre sa carrière ?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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