Elon Musk : la valeur de SpaceX dépassera celle de la Terre entière

L'homme le plus riche du monde, Elon Musk, a fait une nouvelle déclaration sensationnelle sur l'avenir de son entreprise de technologies spatiales, SpaceX. Le milliardaire affirme que si l'entreprise atteint ses objectifs à long terme, sa valeur marchande pourrait dépasser la somme totale de toutes les richesses matérielles existant sur Terre. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Ce débat a été lancé suite à une publication sur les réseaux sociaux de l'entrepreneur Peter Diamandis. Diamandis a rappelé que la valeur totale de tous les actifs matériels sur Terre est estimée à environ 600 000 milliards de dollars, mais que les réserves de métaux, de minéraux et d'autres ressources précieuses dans l'espace sont infinies. Selon lui, l'exploitation des ressources spatiales a le pouvoir de transformer complètement l'économie mondiale.

Elon Musk, en accord avec ces idées, a souligné : « J'ai dit que si SpaceX atteint ses objectifs, elle vaudra plus que la Terre. C'est indéniablement vrai ». Selon les informations d'ixbt.com, Musk suggère par là que l'entreprise ne sera pas seulement un lanceur de fusées, mais une force capable de façonner une économie interplanétaire entière.

Ressources spatiales et conflit avec les investisseurs

Au cours de sa déclaration, le milliardaire a également vivement critiqué les investisseurs qui parient sur la baisse des actions de SpaceX (positions short). Selon Musk, la probabilité de survie à long terme des structures qui « jouent » contre l'entreprise est très faible. Il a ainsi mis en garde ceux qui doutent du leadership dans l'industrie spatiale.

Actuellement, les principaux projets de SpaceX sont les suivants :

Starlink — un réseau fournissant un accès Internet par satellite à haut débit dans le monde entier ;

Falcon 9 — un lanceur réutilisable leader dans les vols commerciaux ;

Starship — un système de fusée ultra-lourd conçu pour transporter des humains et des cargaisons vers la Lune et Mars.

Il convient de noter que les actions de l'entreprise avaient légèrement baissé suite au report récent du dernier vol d'essai du système Starship. Actuellement, les titres se négocient en dessous du prix d'introduction en bourse de 135 dollars. Cependant, Musk considère ces fluctuations temporaires comme de petits obstacles sur la voie des objectifs stratégiques.

Les spécialistes de SpaceX ont reporté le vol Starship Flight 13 au lundi 20 juillet. Le succès de ce projet est crucial pour les plans de colonisation de Mars par l'humanité. Si SpaceX ouvre la voie aux ressources infinies de l'espace, cela pourrait effectivement propulser la capitalisation de l'entreprise à un niveau inimaginable.