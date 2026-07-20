Coupe du Monde 2026. Comment l'Espagne a battu l'Argentine (les moments forts du match)
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CDM 2026. Finale
En finale de la Coupe du Monde, l'équipe nationale d'Espagne a battu l'Argentine 1-0 après prolongations, remportant ainsi le trophée de la Coupe du Monde 2026.
Le sort du match s'est joué lors des prolongations. À la 106e minute, après un centre de Nico Williams, Ferran Torres a décoché un tir précis, inscrivant l'unique but de la rencontre.
CDM 2026. Finale
Espagne - Argentine 1-0
But : Ferran Torres 106e
Expulsion : Enzo Fernández 90+3e (Argentine).
Ainsi, l'Espagne devient championne du monde 2026. L'Argentine, en tant que tenante du titre, doit cette fois se contenter de la médaille d'argent.
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