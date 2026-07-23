Parme vise une nouvelle pépite de l'académie de Milan

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Parme vise une nouvelle pépite de l'académie de Milan

De retour en Serie A, Parme poursuit son travail de rajeunissement de l'effectif et de recrutement de joueurs prometteurs. La nouvelle cible du club est Christian Comotto, considéré comme l'un des milieux de terrain les plus talentueux du système milanais. Selon les informations, les Parmesans ont déjà effectué des demandes initiales concernant la situation du joueur. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, le directeur sportif de Parme, Federico Cherubini, a contacté l'agent du joueur, Giuseppe Riso. Au cours des négociations, non seulement le cas de Comotto a été discuté, mais aussi celui de Francesco Camarda, le grand espoir des supporters milanais. Les deux joueurs sont actuellement considérés comme les piliers du futur des « Rossoneri ».

Christian Comotto a récemment signé un contrat longue durée avec Milan jusqu'en 2031, ce qui témoigne de la grande confiance du club envers le joueur. Cependant, comme son temps de jeu en équipe première reste incertain, l'option d'un prêt dans une autre équipe est à l'étude.

Détails du transfert et probabilité de prêt

La direction de Parme considère Comotto comme un joueur capable de renforcer le milieu de terrain de l'équipe et doté d'un fort potentiel technique. Le joueur a passé la saison dernière en prêt à La Spezia, où il a déjà réussi à montrer ses qualités. Il pourrait désormais avoir l'opportunité de se tester dans l'élite.

La direction de Milan est fermement opposée à la vente de ses jeunes stars comme Comotto et Camarda. Par conséquent, les négociations avec Parme ne peuvent porter que sur un contrat de prêt temporaire. Cela devrait être bénéfique pour les deux parties : Parme obtiendra des joueurs de qualité, et Milan assurera l'acquisition d'expérience pour ses jeunes talents.

Actuellement, Christian Comotto participe au camp d'entraînement de Milan et le staff technique surveille sa condition physique. Parme attend la réponse finale de la Via Aldo Rossi (siège de Milan). Si l'accord se concrétise, il sera encore plus intéressant de suivre les performances de ce jeune talent lors de la nouvelle saison de Serie A.

Le championnat italien a toujours été au centre de l'attention des fans de football. Le retour de clubs historiques comme Parme dans l'élite et l'émergence de jeunes talents ne feront qu'augmenter le niveau du championnat.

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Jahongir Tursunov
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