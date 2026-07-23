Arsenal annonce un nouveau transfert : une recrue à 40 millions d'euros pour remplacer Leandro Trossard

Le club londonien d'Arsenal a fait preuve d'activité sur le marché des transferts en trouvant un remplaçant de choix à Leandro Trossard, qui a quitté l'équipe. Le champion d'Angleterre a annoncé la signature officielle du talentueux attaquant grec Christos Tzolis. Ce transfert est considéré comme une étape importante pour rajeunir la ligne d'attaque du club londonien et renforcer la concurrence. C'est ce que rapporte Goal.com .

Selon Goal.com, Arsenal versera un total de 40 millions d'euros au club belge du Club Brugge pour le joueur né en 2002. Après le départ de Leandro Trossard vers le club turc de Beşiktaş pour 18 millions d'euros il y a quelques jours, l'équipe de Mikel Arteta a décidé de combler rapidement ce vide. Tzolis a passé avec succès sa visite médicale et a signé un contrat longue durée jusqu'en juin 2031.

Le meilleur passeur d'Europe

Christos Tzolis s'est illustré lors de la saison 2025/2026, attirant l'attention des experts. Selon les statistiques, aucun joueur dans les dix meilleurs championnats européens n'a délivré autant de passes décisives que Tzolis. Il a enregistré 23 passes décisives au cours de la saison, menant le continent dans ce domaine. Il a également réalisé la meilleure performance de la ligue belge avec 97 centres précis.

Le football anglais n'est pas étranger à cet ailier membre de l'équipe nationale de Grèce. Il avait rejoint Norwich City en 2021 en provenance du PAOK pour 11 millions d'euros. À l'époque, il avait disputé 30 matchs avec les « Canaries » et marqué 3 buts. Par la suite, il a perfectionné ses compétences lors de prêts au Twente et au Fortuna Düsseldorf.

Sa véritable ascension a commencé après son transfert au Club Brugge. Depuis l'été 2024, Tzolis a disputé 108 matchs sous le maillot du club belge, inscrivant 43 buts et délivrant 45 passes décisives. Une telle efficacité n'a pas laissé les recruteurs d'Arsenal indifférents, et ils ont suivi le joueur pendant plusieurs semaines.

Pour les fans d'Arsenal, ce transfert témoigne des ambitions futures du club. Christos Tzolis s'intègre parfaitement aux schémas tactiques de Mikel Arteta, étant capable d'évoluer non seulement sur l'aile gauche, mais aussi à d'autres postes offensifs. Les débuts de cette jeune star lors de la nouvelle saison de Premier League seront assurément au centre de toutes les attentions.