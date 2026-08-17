Débat entre Dana White et Khabib : quel est le poids actuel de l’ancien champion ?

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Débat entre Dana White et Khabib : quel est le poids actuel de l’ancien champion ?

Le président de la promotion UFC Dana White et l’ancien champion incontesté des poids légers Khabib Nurmagomedov ont attiré l’attention du monde du sport avec un nouvel échange aussi divertissant qu’humoristique.

Lors d’une conférence de presse destinée aux médias, Dana White a expliqué que la prise de poids importante du légendaire combattant russe était la raison pour laquelle il ne pouvait plus remonter dans l’octogone.

« Il ne combattra plus » : qu’avait déclaré Dana White ?

Le patron de l’UFC, évoquant la condition physique actuelle de Khabib, a déclaré :

« Il pèse actuellement environ 225 livres (102 kg). Naturellement, il ne combattra plus dans l’octogone ».

« Je pèse 205 livres » : Nurmagomedov apporte une précision

Peu après la diffusion de cette déclaration de Dana White, Khabib Nurmagomedov s’est adressé au dirigeant de la promotion via son compte officiel sur les réseaux sociaux afin de rectifier les chiffres :

« Je pèse 205 livres (environ 93 kg), Dana ».

Cette réponse brève et caractéristique de Khabib a une nouvelle fois déclenché de vifs débats parmi les fans sur le fait que l’ancien champion n’a pas perdu sa discipline d’athlète professionnel.

Le parcours historique du champion invaincu

Âgé de 37 ans, Khabib Nurmagomedov reste l’une des figures les plus brillantes et invaincues de l’histoire du MMA :

  • Débuts et ceinture : Le combattant russe a débuté à l’UFC en 2012 et est devenu champion des poids légers (jusqu’à 70 kg) en 2018 ;

  • Défenses réussies : Il a défendu sa ceinture à trois reprises avec succès contre de redoutables prétendants tels que Conor McGregor, Dustin Poirier et Justin Gaethje ;

  • Fin de carrière : À l’automne 2020, il a officiellement quitté le sport de haut niveau avec un bilan de 29 victoires et aucune défaite (13-0 à l’UFC).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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