Classements EA FC 27 : Mbappé et Haaland au sommet, Messi en hausse

EA Sports a officiellement dévoilé les notes des joueurs du nouvel opus de son célèbre simulateur de football annuel, EA FC 27. Selon Goal.com, ces données illustrent clairement l’évolution du rapport de force dans le football mondial et suscitent de vifs débats parmi les supporters. Pour la nouvelle saison, les deux attaquants les plus redoutables se partagent le trône des terrains virtuels. Goal.com rapporte ce qui suit.

Les leaders et les évolutions du football masculin

La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, a conservé sa note globale de 91. Cette fois, il est accompagné non pas par Mohamed Salah, mais par l’attaquant de Manchester City Erling Haaland, dont la note est passée de 90 à 91. Ces deux joueurs sont les seuls footballeurs à avoir atteint la barre des 91 cette année.

Derrière eux figure un groupe de stars affichant une note globale de 90. Il comprend le milieu de terrain de Manchester City Rodri, le joueur du Paris Saint-Germain Ousmane Dembélé, ainsi que Harry Kane, qui défend les couleurs du Bayern Munich, et Michael Olise, dont la note a progressé de quatre points après des débuts remarqués au Bayern.

L’une des principales sources de débat au moment de la publication des notes concernait la note de Lionel Messi. Après avoir remporté la Coupe du monde avec l’Argentine, la star de l’Inter Miami a réussi à faire passer sa note de 86 à 89. Bruno Fernandes, qui a mené Manchester United en Ligue des champions, a également progressé de 87 à 89.

Tous les représentants de la Premier League n’ont toutefois pas profité de nouvelles aussi positives. Le capitaine de Liverpool, Virgil van Dijk, a perdu deux points et voit sa note globale tomber à 88. Il reste néanmoins l’un des meilleurs joueurs à son poste. Le groupe des joueurs notés 88 comprend également les défenseurs d’Arsenal William Saliba et Declan Rice, ainsi que Joshua Kimmich et Luis Díaz.

Le paysage des notes du football féminin

Dans le football féminin, Alexia Putellas, qui a rejoint les London City Lionesses, conserve le statut de joueuse la mieux notée avec une note de 91. Malgré son départ du FC Barcelone, elle reste la référence sur le plan technique. Putellas devance légèrement la lauréate du Ballon d’Or Aitana Bonmatí, dont la note est passée de 91 à 90 après une saison marquée par les blessures.

Khadija Shaw, qui a remporté le championnat d’Angleterre avec Manchester City, a également reçu une note globale de 90. Sa coéquipière Yui Hasegawa a, quant à elle, connu une nette progression, passant de 85 à 88 grâce à son intelligence tactique. Ces évolutions montrent l’influence mondiale croissante du championnat national anglais dans l’écosystème d’EA FC.