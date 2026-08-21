José Mourinho adresse un sévère avertissement aux joueurs du Real Madrid

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José Mourinho adresse un sévère avertissement aux joueurs du Real Madrid

L’entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a évoqué la préparation de son équipe et envoyé des messages fermes à ses joueurs lors de la conférence de presse avant le déplacement à l’Espanyol, lors de la deuxième journée du championnat d’Espagne. À l’approche du premier match officiel de la saison à l’extérieur, le technicien du club merengue a exprimé ses critiques sévères envers ses stars et cadres, notamment Vinícius Júnior, Kylian Mbappé et Jude Bellingham. Cette information est rapportée par Goal.com .

Comme on le sait, le match du Real Madrid contre la Real Sociedad lors de la première journée de La Liga avait exceptionnellement été reporté afin d’accorder un repos supplémentaire aux joueurs ayant participé à la Coupe du monde 2026. L’équipe madrilène disputera donc son premier match officiel de la nouvelle saison en Catalogne. Avant de recevoir son adversaire, l’équipe locale avait amélioré sa confiance et son moral au classement grâce à une large victoire 3-0 contre Levante.

L’Espanyol, une équipe compétitive

Selon Mourinho, l’Espanyol, prochain adversaire du Real Madrid, est capable d’opposer une sérieuse résistance et possède un collectif bien structuré. Évoluant depuis longtemps sous la direction du même entraîneur, les Catalans ont développé une identité dynamique et des mécanismes tactiques spécifiques. Le technicien a salué leur premier match contre Levante et souligné qu’ils joueraient avec beaucoup d’enthousiasme devant leurs supporters.

Le technicien portugais s’est également attardé sur les difficultés particulières de la préparation d’avant-saison. Selon lui, les différences de condition physique entre les joueurs ont constitué un véritable défi. Certains ont participé à 36 séances d’entraînement et disputé jusqu’à six matchs, tandis que d’autres ont passé moins de temps sur le terrain. Malgré cela, le staff technique a réussi à élaborer des programmes d’entraînement distincts pour chaque groupe.

Répondant aux questions des journalistes lors de la conférence de presse, José Mourinho n’a pas caché sa lassitude après les matchs amicaux ni son impatience de retrouver les rencontres officielles. L’entraîneur a reconnu qu’il aurait aimé bénéficier d’une semaine supplémentaire de préparation s’il en avait eu la possibilité, tout en se déclarant satisfait de l’état actuel de l’équipe et en ajoutant que des défis difficiles l’attendaient.

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Jahongir Tursunov
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