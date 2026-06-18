Détails de l'accord historique entre les États-Unis et l'Iran

Un événement historique et crucial a captivé l'attention mondiale sur la scène politique internationale. Le 17 juin de cette année, l'administration des États-Unis a révélé aux médias les détails inattendus d'un nouvel accord conclu avec Téhéran. Lors d'un briefing de haut niveau organisé à Washington, un haut fonctionnaire du gouvernement a présenté au public la substance du document intitulé « Mémorandum d'entente d'Islamabad entre les États-Unis d'Amérique et la République islamique d'Iran ».

Cet accord est considéré comme l'une des étapes les plus importantes vers l'apaisement d'une froideur politique et militaire qui dure depuis des années.

Éteindre le feu : limitation des opérations militaires

Selon ce document officiel, les deux parties cherchant un accord s'engagent à cesser immédiatement, totalement et durablement tout affrontement militaire et toute action armée sur tous les fronts de conflit, y compris sur le territoire libanais.

Conformément aux exigences de ce mémorandum mondial composé de 14 articles importants, la partie iranienne a accepté de diluer rapidement ses réserves d'uranium hautement enrichi ou de réduire au maximum son taux d'enrichissement. Washington a fermement souligné que cette mesure stratégique vise à éliminer complètement la capacité militaire de Téhéran à produire et à créer des armes nucléaires.

Vous pouvez consulter les principaux points du mémorandum d'Islamabad entre les États-Unis et l'Iran ainsi que les obligations des parties via le tableau d'analyse politique suivant :

Axes principaux du mémorandum Garanties de l'administration américaine Obligations de la République islamique d'Iran • Domaine militaire et sécurité • Cesse les attaques au Liban et sur d'autres fronts. • Met fin immédiatement aux opérations militaires sur tous les fronts. • Contrôle du programme nucléaire • Considère que le risque nucléaire de Téhéran est éliminé. • Dilue les réserves d'uranium enrichi ou en réduit le niveau. • Économie et sanctions • Lève totalement les interdictions sur l'exportation de pétrole. • Se réintègre dans le marché énergétique mondial. • Logistique mondiale (Transport) • Soutient la sécurité des voies maritimes. • Rétablit pleinement la navigation des navires dans le détroit d'Ormuz.

Le pétrole iranien retourne sur le marché mondial

En contrepartie de ces mesures de paix, la Maison Blanche a déclaré être prête à lever totalement les sanctions économiques impitoyables appliquées depuis longtemps contre l'industrie pétrolière et gazière et le commerce des matières premières de la République islamique d'Iran. Selon les garanties données par la partie américaine, une fois l'accord officiellement entré en vigueur, Téhéran retrouvera le droit d'exporter librement et sans restrictions ses produits pétroliers sur les marchés énergétiques internationaux.

En outre, si la période de négociations mutuelles de 60 jours se termine pacifiquement et avec succès, d'autres restrictions économiques imposées à l'Iran devraient également être levées. Les représentants des deux pays s'efforceront, durant ce délai de deux mois, d'élaborer en détail les clauses d'un traité de paix final ayant pleine force juridique.

Fonds de milliards de dollars et question du détroit d'Ormuz

L'un des aspects notables de ce document est la proposition de créer un fonds financier spécial d'au moins 300 milliards de dollars américains pour restaurer l'économie iranienne et développer le pays. Cependant, cet immense fonds ne sera mis en œuvre que si un accord final et complet est signé entre les parties. Le gouvernement américain a fermement indiqué qu'il ne participerait pas avec ses propres fonds à la formation et au financement de ce montant.

De plus, la question du rétablissement de la navigation sûre et complète des navires commerciaux et militaires dans le détroit d'Ormuz, considéré comme une voie maritime hautement stratégique pour le commerce international et la sécurité énergétique mondiale, a été l'un des thèmes centraux du mémorandum. Selon un représentant de l'administration américaine, cet accord ne fera pas qu'apaiser les conflits armés au Moyen-Orient, mais créera une opportunité historique pour réintégrer le système économique iranien dans l'arène financière internationale.

Avertissement du président Donald Trump : « Si ce n'est pas respecté, nous reviendrons aux frappes »

Néanmoins, le président américain Donald Trump a souligné que ce document n'est pas encore un traité de paix définitif et complet. Le chef d'État a précisé qu'il s'agit actuellement d'une simple déclaration d'entente et que si Téhéran viole l'une des conditions, Washington se réserve le droit de reprendre les opérations militaires.

Extrait du discours du président Donald Trump au sommet du G7 : « Pour l'instant, ce n'est qu'un mémorandum d'entente. Si les processus ne me conviennent pas ou si les conditions sont rompues, nous reviendrons sans aucune hésitation au système de frappes militaires ».

Selon les dernières informations, ce mémorandum historique devrait être officiellement signé entre les parties le 19 juin de cette année. Ensuite, une phase de négociations officielles de 60 jours débutera pour établir les bases fondamentales d'un accord de paix final entre Washington et Téhéran.

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