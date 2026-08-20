La pépite de Liverpool, Rio Ngumoha, peut-elle remplacer Mohamed Salah ?

Le jeune talent de Liverpool, Rio Ngumoha, est considéré comme l’un des principaux candidats pour remplacer la légende offensive Mohamed Salah, partie du club. Toutefois, selon l’ancien attaquant des Reds Emile Heskey, le jeune joueur devra apporter quelques changements à son style de jeu s’il veut atteindre les sommets. À ce sujet, Goal.com rapporte que.

Le talent de 17 ans, arrivé en provenance de l’académie de Chelsea, a attiré l’attention du public grâce à ses performances remarquables lors de la saison 2025-2026. Il a déjà inscrit ses premiers buts et marqué l’histoire du club, tout en suscitant un vif intérêt sur le marché des transferts. Le Bayern Munich aurait notamment suivi ses prestations.

Selon Goal.com, les dirigeants du Bayern ont étudié la possibilité de recruter le jeune joueur dans le contexte des rumeurs de transfert autour de Michael Olise. Toutefois, son transfert vers le championnat allemand ne s’est pas concrétisé pour le moment, et Liverpool se prépare à lui accorder une place plus importante dans ses plans.

L’héritage de Mohamed Salah et de nouvelles opportunités

Après avoir inscrit 257 buts et remporté neuf trophées avec Liverpool, le triple lauréat du titre de meilleur joueur de l’année de la PFA, Mohamed Salah, a quitté le club. Les Reds n’ont pas recruté de star à prix fort pour le remplacer, ouvrant ainsi la voie à Rio Ngumoha pour démontrer son potentiel.

Le joueur a évolué sur l’aile droite avec l’équipe d’Angleterre lors du match amical contre la Nouvelle-Zélande, laissant une bonne impression. Toutefois, son poste de prédilection reste celui d’ailier gauche.

Dans une interview accordée à Goal.com via le site de paris BetWright, l’ancien attaquant Emile Heskey a évoqué le potentiel du jeune joueur : « Il possède un excellent dribble, qui lui permet d’attirer les défenseurs adverses et de créer des espaces dans d’autres zones. C’est un joueur très prometteur pour l’avenir. La seule chose, c’est que nous ne devons pas attendre de Rio les mêmes statistiques offensives que celles produites par Mo. »

La prochaine étape importante

Selon Emile Heskey, le jeune joueur doit modifier son approche et sa manière de réfléchir pour s’adapter à l’aile droite. Il deviendra ainsi une arme encore plus dangereuse pour les adversaires.

Une autre légende de Liverpool, John Barnes, s’est également exprimée sur l’avenir de Ngumoha, soulignant que sa capacité à mettre les défenseurs en difficulté ne faisait aucun doute. Selon Barnes, la prochaine étape importante pour le joueur consiste à s’installer régulièrement dans le onze titulaire.