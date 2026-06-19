Michael Owen conseille à Rio Ngumoha de rester à Liverpool et d'éviter l'Allemagne

L'ancienne star d'Anfield, Michael Owen, a partagé son avis sur l'avenir du talent de 17 ans Rio Ngumoha. Des rumeurs circulent actuellement sur l'intérêt du géant allemand, le Bayern Munich, pour le jeune ailier. Selon Owen, Ngumoha aurait tout intérêt à s'imposer à Liverpool avant de suivre un chemin similaire à celui de Jude Bellingham ou Jadon Sancho. C'est ce qu'indique le site Goal.com dans son rapport.

Depuis son transfert de l'académie de Chelsea vers le Merseyside en 2024, Rio Ngumoha attire l'attention des experts par ses performances éclatantes. La saison dernière, il a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues, démontrant un potentiel immense. Ses débuts avec l'équipe première et ses buts suggèrent qu'il pourrait devenir un élément clé de l'équipe pour la saison 2026-27.

L'intérêt du Bayern et la question de la concurrence

Dans une interview accordée à Goal.com, Owen a comparé la situation de Ngumoha aux exemples de Jude Bellingham et Jadon Sancho. Il a souligné que le passage de Bellingham de Birmingham City au Borussia Dortmund était une progression. Sancho, quant à lui, s'était rendu en Allemagne faute de temps de jeu suffisant à Manchester City. Ngumoha, quant à lui, évolue déjà dans l'un des clubs les plus puissants au monde.

Cependant, la concurrence au sein de l'effectif de Liverpool pourrait faire hésiter le jeune joueur. Bien qu'un éventuel départ de Mohamed Salah puisse lui ouvrir des portes, la direction du club prévoit des transferts coûteux pour renforcer les ailes. Cela pourrait compliquer l'accès à l'équipe première pour l'ailier de 17 ans.

Bien que le Bayern ait récemment recruté des stars comme Michael Olise, le club continue de surveiller les jeunes talents du marché anglais. Les Munichois voient en Ngumoha une future force offensive majeure. Toutefois, la direction de Liverpool n'a aucune intention de laisser partir son joueur et le considère comme une partie intégrante de son projet à long terme.

Selon Owen, rester à Liverpool n'est pas seulement une zone de confort, mais une opportunité de croissance au plus haut niveau. S'il parvient à s'imposer sur le Merseyside, sa réputation augmentera plus rapidement que s'il rejoignait n'importe quel autre club européen. Pour l'instant, le joueur n'a pas encore pris de décision finale sur la meilleure direction pour son développement.