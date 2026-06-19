Michael Owen conseille à Rio Ngumoha de rester à Liverpool et d'éviter l'Allemagne

·32·Sport
Michael Owen conseille à Rio Ngumoha de rester à Liverpool et d'éviter l'Allemagne

L'ancienne star d'Anfield, Michael Owen, a partagé son avis sur l'avenir du talent de 17 ans Rio Ngumoha. Des rumeurs circulent actuellement sur l'intérêt du géant allemand, le Bayern Munich, pour le jeune ailier. Selon Owen, Ngumoha aurait tout intérêt à s'imposer à Liverpool avant de suivre un chemin similaire à celui de Jude Bellingham ou Jadon Sancho. C'est ce qu'indique le site Goal.com dans son rapport.

Depuis son transfert de l'académie de Chelsea vers le Merseyside en 2024, Rio Ngumoha attire l'attention des experts par ses performances éclatantes. La saison dernière, il a disputé 29 matchs toutes compétitions confondues, démontrant un potentiel immense. Ses débuts avec l'équipe première et ses buts suggèrent qu'il pourrait devenir un élément clé de l'équipe pour la saison 2026-27.

L'intérêt du Bayern et la question de la concurrence

Dans une interview accordée à Goal.com, Owen a comparé la situation de Ngumoha aux exemples de Jude Bellingham et Jadon Sancho. Il a souligné que le passage de Bellingham de Birmingham City au Borussia Dortmund était une progression. Sancho, quant à lui, s'était rendu en Allemagne faute de temps de jeu suffisant à Manchester City. Ngumoha, quant à lui, évolue déjà dans l'un des clubs les plus puissants au monde.

Cependant, la concurrence au sein de l'effectif de Liverpool pourrait faire hésiter le jeune joueur. Bien qu'un éventuel départ de Mohamed Salah puisse lui ouvrir des portes, la direction du club prévoit des transferts coûteux pour renforcer les ailes. Cela pourrait compliquer l'accès à l'équipe première pour l'ailier de 17 ans.

Bien que le Bayern ait récemment recruté des stars comme Michael Olise, le club continue de surveiller les jeunes talents du marché anglais. Les Munichois voient en Ngumoha une future force offensive majeure. Toutefois, la direction de Liverpool n'a aucune intention de laisser partir son joueur et le considère comme une partie intégrante de son projet à long terme.

Selon Owen, rester à Liverpool n'est pas seulement une zone de confort, mais une opportunité de croissance au plus haut niveau. S'il parvient à s'imposer sur le Merseyside, sa réputation augmentera plus rapidement que s'il rejoignait n'importe quel autre club européen. Pour l'instant, le joueur n'a pas encore pris de décision finale sur la meilleure direction pour son développement.

LiverpoolBayern MunichRio NgumohaMichael OwenTransferts
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Lamine Yamal : « Je veux aider mon équipe contre l'Arabie Saoudite »Lamine Yamal : « Je veux aider mon équipe contre l'Arabie Saoudite »Aujourd'hui, 23:14USA et Australie annoncent leurs compositions pour la tête du groupeUSA et Australie annoncent leurs compositions pour la tête du groupeAujourd'hui, 22:58Lamine Yamal admet ne pas être encore prêt pour 90 minutesLamine Yamal admet ne pas être encore prêt pour 90 minutesAujourd'hui, 22:40Jorge Jesus pourrait diriger l'équipe nationale du Portugal après la Coupe du Monde 2026Jorge Jesus pourrait diriger l'équipe nationale du Portugal après la Coupe du Monde 2026Aujourd'hui, 22:32Zlatan Ibrahimovic souligne l'erreur tactique de RonaldoZlatan Ibrahimovic souligne l'erreur tactique de RonaldoAujourd'hui, 22:19Record d'affluence pour le match avec la participation de l'Ouzbékistan !Record d'affluence pour le match avec la participation de l'Ouzbékistan !Aujourd'hui, 22:09
AnnoncesPartenariat
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Un célèbre médium prédit le vainqueur de la prochaine Coupe du Monde
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Manchester City écrit sur le match de Husanov contre le Canada
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Prédiction inattendue des experts russes pour Ouzbékistan – Colombie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Des enfants ouzbeks deviennent champions du monde à Varsovie
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Un nouvel hymne, un nouvel esprit pour l'Ouzbékistan (vidéo)
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
Le Manchester City publie un post dédié à Husanov et à l'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
L'Asie centrale s'unit pour l'équipe nationale d'Ouzbékistan
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?
Sur quelle chaîne regarder le match Ouzbékistan contre Canada ?