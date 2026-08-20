Le Bayern Munich lève le voile sur les inquiétudes concernant la santé de Jamal Musiala

Le Bayern Munich a dissipé les inquiétudes concernant la suite de la carrière de son milieu de terrain Jamal Musiala. Le joueur de l’équipe d’Allemagne avait inquiété les supporters après avoir subi de brèves pertes de connaissance lors de matches amicaux de pré-saison, mais la direction du club a indiqué que rien ne l’empêchait de continuer à jouer au plus haut niveau, comme l’a rapporté Goal.com .

Selon Goal.com, le joueur de 23 ans a perdu connaissance seulement six minutes après son entrée en jeu contre Heidenheim (4-2). Il s’agissait de la répétition d’un incident similaire survenu quatre jours plus tôt lors du match contre le RB Leipzig en Telekom Cup. Aidé par le personnel médical pour quitter le terrain, le milieu de terrain a subi un examen médical approfondi.

Le problème de santé et le diagnostic des médecins

Après le match, Jamal Musiala s’est exprimé sur ses réseaux sociaux et a révélé la cause de sa perte de connaissance. Selon lui, les examens médicaux ont diagnostiqué un dysfonctionnement neurologique de courte durée et facilement traitable. Malgré cela, le joueur a souligné qu’il envisageait son avenir avec optimisme et qu’il comptait poursuivre sa carrière avec succès.

L’agence de presse allemande DPA, citant des sources au Bayern Munich, a apporté des précisions sur la situation. Les représentants du club ont affirmé qu’aucun facteur ne menaçait la carrière de Musiala. Même si sa participation aux derniers matches a été soigneusement discutée avec les médecins, aucune date précise de retour sur le terrain n’a encore été fixée.

Explications médicales et prochains matches

Selon les spécialistes, ces épisodes sont provoqués par une brève activité électrique anormale dans le cerveau et durent généralement entre 10 et 20 secondes. D’après la Fondation pour l’épilepsie, ces crises légères peuvent être contrôlées avec succès grâce à un traitement médical adapté, sans affecter l’activité physique.

Le staff médical du Bayern Munich surveille actuellement de près l’état du joueur. Les Bavarois débuteront la nouvelle saison par un match de Supercoupe d’Allemagne contre le Borussia Dortmund au Signal Iduna Park. Ils disputeront ensuite leur premier match à domicile en Bundesliga contre Stuttgart, le champion national de la saison dernière.