Jon Jones s’oppose à ceux qui désignent Islam Makhachev comme le GOAT

Islam Makhachev Après un nouveau résultat historique, ils sont de plus en plus nombreux à le considérer comme le plus grand combattant de l’histoire de l’UFC. Mais Jon Jones a vivement réagi à cette opinion, soulignant que le combattant russe devait encore prouver qu’il méritait le statut de GOAT.

Le débat principal tourne autour d’une question : Makhachev est-il vraiment passé devant Jon Jones ?

Jones : « En quoi est-ce logique ? »

Jon Jones a publié sur les réseaux sociaux la liste des combattants comptant le plus de victoires dans des combats pour le titre UFC.

« Je me suis connecté aux réseaux sociaux et j’ai appris qu’un nouveau plus grand combattant de tous les temps était apparu ? Je suis surpris. Expliquez-moi en quoi cela est logique. »

Selon Jones, aussi impressionnants que soient les résultats actuels de Makhachev, il est encore trop tôt pour le désigner comme le plus grand combattant de l’histoire.

Les chiffres donnent raison à Jones

Dans la liste des victoires en combats pour le titre UFC, Jon Jones occupe la première place.

Rang Combattant Victoires en combats pour le titre 1 Jon Jones 16 2–11 Volkanovski, Aldo et autres Devant Makhachev 12 Islam Makhachev 7

Avant Makhachev figurent des légendes de l’UFC comme Alexander Volkanovski, José Aldo, Israel Adesanya, Randy Couture, Matt Hughes, Anderson Silva, Valentina Shevchenko, Amanda Nunes, Demetrious Johnson et Georges St-Pierre.

Makhachev continue pourtant d’écrire l’histoire

Dans le même temps, les derniers résultats d’Islam Makhachev montrent qu’il devient un prétendant de plus en plus sérieux dans le débat sur le GOAT.

Après avoir établi le record de défenses du titre des poids légers, il a ensuite remporté un combat pour le titre chez les poids mi-moyens. Lors de son dernier combat, il a battu Ian Machado Garry à l’unanimité des juges.

Cette victoire a permis à Makhachev d’établir un nouveau record de la plus longue série de victoires de l’histoire de l’UFC.

Ainsi, les accomplissements actuels de Makhachev l’ont placé parmi les plus grands de l’histoire. Mais pour Jon Jones, cela ne suffit pas encore pour atteindre le sommet de la liste.

Le débat sur le GOAT s’intensifie à nouveau

Les 16 victoires de Jon Jones dans des combats pour le titre et sa domination pendant de nombreuses années restent ses principaux arguments. Makhachev, qui poursuit encore sa carrière, peut toutefois se rapprocher de ces chiffres à l’avenir.

Le débat le plus passionnant parmi les fans de l’UFC va donc reprendre de plus belle : peut-on déjà considérer Makhachev comme le plus grand combattant de l’histoire, ou Jon Jones reste-t-il le principal détenteur de ce statut ?

Selon vous, qui est le plus grand combattant de l’histoire de l’UFC : Jon Jones ou Islam Makhachev ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article avec les fans de MMA sur Telegram et les autres réseaux sociaux.