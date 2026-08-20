Dustin Poirier analyse la difficile victoire de Makhachev face à Garry

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Dustin Poirier analyse la difficile victoire de Makhachev face à Garry

Dustin Poirier, ancien champion intérimaire des poids légers de l’UFC, Islam Makhachev ainsi que le combat pour le titre en cinq rounds entre Islam Makhachev et Ian Machado Garry. Après la victoire de Makhachev par décision unanime des juges, Poirier s’est exprimé ouvertement sur la dynamique de la lutte dans l’octogone et l’état d’esprit des adversaires.

« Le monstre imaginé et la réalité dans l’octogone » : la conclusion de Poirier

Ayant déjà affronté Makhachev, Dustin Poirier a particulièrement salué la défense d’Ian Garry face au champion et s’est penché sur la psychologie des combattants :

« Je m’attendais à ce que le combat se déroule exactement comme ça. Je pensais même qu’Islam gagnerait par soumission, mais je pensais surtout qu’il fatiguerait son adversaire avant de prendre progressivement le dessus. Ian Garry s’est très bien défendu contre les takedowns et a fait preuve de beaucoup de lucidité dans les nombreuses situations de clinch.

Parce que parfois, on idéalise excessivement quelqu’un dans son esprit. Puis, lorsqu’on se retrouve face à lui dans l’octogone et qu’on lui serre la main, on comprend que ce n’est qu’un être humain comme les autres. Ce n’est pas le monstre terrifiant que l’on imaginait. » — a déclaré Dustin Poirier.

Makhachev – Garry : détails clés et analyse du combat

Indicateur

Résultat du combat et évaluation de l’expert

Statut du combat

Combat pour le titre UFC (5 rounds complets)

Résultat final

Islam Makhachevs’est imposé (décision unanime des juges)

Performance d’Ian Garry

Excellente défense au sol et grande endurance en clinch

Prédiction de Poirier

Makhachev devait fatiguer son adversaire et s’imposer avant la limite par soumission

Facteur psychologique clé

Ne pas surestimer son adversaire et comprendre qu’il est lui aussi humain

Le test pour le titre de Makhachev et la situation de la division

Selon Dustin Poirier, Garry a tenu tête à la pression de Makhachev, ce qui a permis au combat d’aller jusqu’au bout et l’a rendu difficile pour le champion. Malgré cela, le combattant daghestanais a réussi à appliquer sa stratégie et à défendre sa ceinture de manière convaincante.

Selon vous, la résistance affichée par Ian Garry pendant cinq rounds peut-elle servir de modèle aux prochains adversaires de Makhachev, ou le champion saura-t-il trouver une approche différente face à chacun d’eux ?

Partagez votre analyse dans les commentaires et transmettez immédiatement cette conclusion d’expert importante aux passionnés de MMA !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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