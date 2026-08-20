João Palhinha quitte le Bayern et rejoint Benfica

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João Palhinha quitte le Bayern et rejoint Benfica

Le Bayern Munich a trouvé un accord avec Benfica concernant le transfert du milieu de terrain João Palhinha. Selon les informations de Sky Sport, les parties se sont entendues sur un montant total pouvant atteindre 20 millions d’euros pour le transfert définitif de ce joueur de 31 ans, rapporte Goal.com dans un article.

Cet accord de transfert devrait rapporter au Rekordmeister environ 18 à 19 millions d’euros, bonus garantis et variables compris. Pour ce milieu défensif expérimenté, ce transfert représente l’occasion de rentrer dans son pays et de relancer sa carrière après une période décevante en Allemagne.

Une période difficile à Munich et un prêt

Le Portugais avait rejoint le club munichois en provenance de Fulham à l’été 2024, pour 51 millions d’euros. Malgré de grandes attentes, il n’a pas réussi à s’imposer dans le onze de départ et n’a disputé que 25 rencontres avec le Bayern, sans inscrire le moindre but ni délivrer de passe décisive.

La saison dernière, le joueur a été prêté à Tottenham, pensionnaire de la Premier League anglaise. Avec le club londonien, il a disputé 45 matches toutes compétitions confondues, inscrit 7 buts et délivré 3 passes décisives, montrant clairement que son avenir ne se trouvait pas à Munich.

Les nouveaux plans du Bayern

La direction du Bayern a décidé de ne plus chercher de solutions temporaires pour le joueur. Lors de la présentation de la nouvelle recrue Nathaniel Brown, le directeur sportif du club, Max Eberl, a clairement indiqué que Bryan Zaragoza, João Palhinha et Sacha Boey ne figuraient pas dans les plans de l’équipe pour la nouvelle saison.

Aston Villa avait également négocié ces derniers jours pour recruter le joueur. Palhinha a toutefois choisi de rentrer au pays. Après avoir auparavant joué au Sporting et remporté le championnat, il défendra désormais les couleurs de Benfica, le rival historique.

João PalhinhaBayern MunichBenficaTransfertBundesliga
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Jahongir Tursunov
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