Classement ESPN : qui est le meilleur milieu de terrain au monde ?

ESPN a publié son nouveau classement des milieux centraux et défensifs. Les plus grandes stars du football européen y figurent, mais le choix du numéro un mérite une attention particulière.

L’intrigue principale est la suivante : Entre Vitinha, Declan Rice et Rodri, qui ESPN a-t-il placé le plus haut ?

Vitinha numéro un : ESPN dévoile son top 10 des meilleurs milieux de terrain

Dans le classement ESPN 2026 FC 100 des milieux centraux et défensifs, la première place revient à Vitinha, joueur du PSG et de la sélection portugaise. Le classement a été établi en tenant compte des performances et de l’impact global des joueurs lors de la saison précédente.

Le top 10 selon ESPN

Rang Joueur Club 1 Vitinha PSG 2 Declan Rice Arsenal 3 Rodri Barcelone 4 João Neves PSG 5 Pedri Barcelone 6 Federico Valverde Real Madrid 7 Joshua Kimmich Bayern Munich 8 Enzo Fernández Chelsea 9 Moisés Caicedo Chelsea 10 Fabián Ruiz PSG

Le PSG et Barcelone dominent au milieu de terrain

Le PSG place trois joueurs dans la liste : Vitinha, João Neves et Fabián Ruiz. Du côté de Barcelone, Rodri et Pedri, tandis qu’Enzo Fernández et Moisés Caicedo de Chelsea, figurent également dans le top 10.

Selon ESPN, la régularité du joueur sur l’ensemble de la saison, et pas seulement sa forme à court terme, a constitué l’un des principaux critères d’évaluation.

Le grand débat est désormais le suivant : Vitinha est-il vraiment le numéro un ?

Vitinha occupe la première place, tandis que Declan Rice et Rodri sont considérés comme ses poursuivants les plus proches. La cinquième place de Pedri et la sixième de Valverde pourraient toutefois susciter de vifs débats parmi les supporters.

Selon vous, Vitinha est-il vraiment le meilleur milieu central ou défensif du monde ? Ou la première place devrait-elle revenir à Rice, Rodri ou Pedri ? Donnez votre avis dans les commentaires et partagez l’article sur Telegram et les autres réseaux sociaux.